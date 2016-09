Kim Rusk souhaite amasser 2000$ pour soutenir son père qui souffre de la maladie de Parkinson

L’animatrice de radio Kim Rusk marchera ce dimanche afin d’amasser des dons pour le Défi Parkinson.

Les 10 et 11 septembre prochains, 12 villes québécoises se mobiliseront afin de marcher 5000 kilomètres au total. Chaque participant devra parcourir entre 1 et 4 kilomètres et participer à un autre défi physique soit de la course, de l’athlétisme ou encore participer au zumbathon. Parkinson Québec souhaite amasser 250 000$ en dons.

Pour sa part, Kim Rusk s’est également engagée en tant que porte-parole aux côtés de son père, Patrick Zabé, pour Parkinson Québec.

Sur son compte Facebook, la femme de 32 ans a partagé un touchant message expliquant qu’elle souhaitait relever ce défi pour son père qui est atteint de cette grave maladie depuis plus d’une dizaine d’années.

Kim Rusk souhaite amasser 2000$.

On lui souhaite bonne chance.

Pour faire un don, c'est par ici.