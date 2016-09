La congestion sur Champlain aggravée par la curiosité

Il n’y a pas que les chantiers et la météo qui ralentissent le trafic. Les autorités s’attendent à ce que la congestion empire sur le pont Champlain parce que les automobilistes curieux ralentiront pour observer la construction du nouveau pont.

«Dès qu’il y a quelque chose de moindrement nouveau sur le réseau routier, les gens veulent le voir et, donc, ils ralentissent. On le remarque déjà dans la voie de droite en direction de Montréal, car le nouveau pont commence à apparaître lentement dans l’eau», analyse Julie Paquet, porte-parole de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI).

Si les ralentissements de circulation ne se font sentir que dans une voie de circulation pour l’instant, la congestion s’étendra sur l’ensemble du pont au cours des prochains mois, estime PJCCI.

«Au fur et à mesure que les piles et le pylône principal vont monter, les travaux deviendront visibles des autres voies et ça risque de créer plus d’entraves sur toutes les voies, surtout en direction de Montréal. Avec tous les travaux aux entrées du pont également, on va être dans un secteur au ralenti pendant un certain moment encore», continue Mme Paquet.

Rappelons que le gouvernement fédéral construit un nouveau pont Champlain à quelques dizaines de mètres de celui qui a été construit en 1962 et qui est en fin de vie utile.

Solutions impossibles

Voyant venir les problèmes, autant PJCCI que le consortium chargé de la construction du nouveau pont, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), ont tenté de trouver des solutions, mais en vain.

«On a parlé de mettre un message sur les panneaux du pont qui demanderait aux conducteurs de garder les yeux sur la route et de ne pas regarder vers la droite. Mais le problème était que tout le monde aurait assurément regardé vers la droite en voyant ça», souligne en riant Mme Paquet.

PJCCI a également envisagé d’installer des panneaux en bois qui tiennent lieu d’écran le long du pont pour cacher la vue aux automobilistes.

Or, le mauvais état de la structure ne permet pas aux ingénieurs d’y ajouter du poids, selon la société responsable de l’entretien du pont actuel.

Bloquer la vue

De son côté, SSL dit avoir exploré plusieurs pistes pour faciliter la circulation sur l’ancien pont, mais qu’aucune solution n’était faisable.

Le consortium a notamment envisagé de placer une toile pour cacher son chantier à la vue des automobilistes curieux. Mais les puissants vents qui peuvent souffler sur le fleuve Saint-Laurent ont vite balayé cette idée, a indiqué le directeur de la coordination chez SSL, Daniel Genest, lors d’une visite du chantier il y a quelques semaines.