La Coupe du monde de hockey à Québec

Dans le cadre Coupe du monde de Hockey à Québec, Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, a invité le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly, de visiter le Centre Vidéotron. Pendant plus d’une heure, monsieur Daly a pu découvrir les différents aspects du magnifique Centre Vidéotron. Une fois terminé, il a déclaré à monsieur Dion qu’il avait été fortement impressionné par le Centre Vidéotron.

Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie du commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly et le maire de Québec, Régis Labeaume.

Avant le match Serge Fortin, Vice-président, TVA Nouvelles - TVA Sports - Agence QMI, a salué l’équipe de TVA Sports dont Renaud Lavoie et Dave Morissette.

Le président du bureau des gouverneurs de la LHJMQ, Louis Brousseau, a discuté de la prochaine saison avec Gilles Courteau, Philippe Boucher, des Remparts le commissaire de la LHJMQ, et Martin Tremblay, Québecor.

Les entraîneurs-chefs de la LNH, Gérard Gallant, Panthers, et Jon Cooper, Tampa Bay partagent leur expérience avec les jeunes joueurs.

Avant le match j’ai croisé Jonathan Drouin qui m’a déclaré qu’il avait hâte que les amateurs de hockey découvrent le talent au sein de la formation de l’Amérique du Nord.

Lors de la mise au jeu protocolaire Patrick Roy a été applaudi à tout rompre. Sur la photo on voit Louise Cordeau, éditrice et chef de la direction du Journal de Québec, Jacques Tanguay et Patrick Roy.

Marc Tremblay, Québecor, 2e de la gauche, est accompagné de trois anciens joueurs qui ont marqué le hockey à Québec, Simon Gagné, André Savard et Dave Pichette.

Les anciens membres des Remparts et des Nordiques, Patrick Roy, Jean Savard, Jocelyn Thibault et Alain Côté étaient accompagnés de Jean-François Pruneau, Québecor.

Un des pionniers du Centre Vidéotron, Benoit Robert est accompagné du commissaire adjoint de LNH, Bill Daly et Pierre Dion, président et chef de la direction de Vidéotron.