La gestion de l’AGP montrée du doigt

Une gestion financière antérieure lacuneuse, un manque de liquidité et un contrat de service trop élevé ont provoqué la faillite de l’Association des golfeurs professionnels du Québec (AGP).

C’est ce qu’on peut lire noir sur blanc dans le rapport du syndic en insolvabilité déposé aux créanciers, jeudi, dont Le Journal a obtenu copie lors du dépôt. Celui-ci montre donc du doigt le conseil d’administration et son ancien directeur général de 1991 à 2015, Jean Trudeau.

En déclarant faillite officiellement le 16 août, l’AGP a donc mis la clé sous la porte avec un déficit de 97 763 $ et une trentaine de créanciers à ses trousses.

Le président de la défunte association fondée en 1927 comptant plus de 300 membres, Rémi Bouchard, son trésorier, Éric Lamarre, et la directrice générale qui a succédé à Trudeau, Martine Laparé, attendaient le rapport avec impatience. Ils n’ont pu garder à flots un bateau qui prenait l’eau depuis plusieurs années, comme en témoigne le rapport.

«Au début des années 2000, les revenus étaient excellents. Il y a eu une augmentation des coûts et les revenus ont diminué depuis 2011, a relaté ­Lamarre. Nous avions confiance au DG. On s’en remettait à son bon jugement, mais on voyait bien que ça allait moins bien depuis des années.»

Bouchard n’a pas changé d’avis depuis qu’il a signalé au Journal le 26 août que les dépenses étaient beaucoup plus importantes que les revenus. Le rapport met également en cause les «dépenses disproportionnées comparées aux revenus» et un «contrat de service trop élevé considérant les revenus.»

Lourd contrat

Ce contrat liait l’AGP à Communications sportives Jean Trudeau, une compagnie appartenant à l’ex-directeur général, qui s’occupait des relations de presse durant son mandat. Selon la convention signée en 2002 et renouvelée à deux reprises, en plus de recevoir son salaire annuel dépassant les 150 000 $, des REER et de l’assurance emploi, il empochait 50 % des bénéfices nets perçus par l’AGP pour ses mandats de relations de presse. Un taux nettement plus élevé que le celui du marché qui avoisine habituellement les 10 %.

Selon les articles de son contrat dont Le Journal a obtenu copie, il aurait dû effectuer ce travail dans ses tâches primaires de DG.

Trudeau s’est évidemment défendu d’avoir placé l’AGP, un organisme à but non lucratif en mauvaise posture. Il a refusé de porter une partie du blâme. Il dit avoir laissé l’association en bonne situation alors qu’elle avait engrangé des profits en 2013 et 2014. «Oui il y avait des problèmes de liquidité. C’était dû à une mauvaise créance en raison du retrait d’un commanditaire dans un tournoi», a-t-il expliqué. Maintenant président du Circuit Canada Pro Tour, il s’était absenté du tournoi Lepage Millwork qui se déroule cette semaine à Rivière-du-Loup pour être présent au dépôt du rapport. Il est d’ailleurs l’un des principaux créanciers puisque l’AGP lui devait 480 000 $ d’ici 2022.

«Liquidité et rentabilité ne sont pas synonymes. Je suis certain que cette entreprise était rentable, a soutenu l’ex-DG alors que l’AGP a piqué du nez peu après son départ. Ils ont changé la technique de comptabilité dans la gestion du golf-études qui a engrangé des pertes.»