La mythique robe de Marilyn pour chanter «Happy Birthday» à JFK aux enchères

La mythique robe moulante portée par Marilyn Monroe pour chanter lascivement «Happy birthday» au président John F. Kennedy pour son 45ème anniversaire va être mise aux enchères.

Couleur chair et brodée à la main de 2500 cristaux, elle sera mise en vente le 17 novembre à Los Angeles. Sa valeur est estimée entre deux et trois millions de dollars, selon la maison Julien’s Auctions.

La robe épousait tellement les voluptueuses formes de Marilyn, qui ne portait pas de sous-vêtements, qu’elle avait dû être cousue sur la légendaire actrice et chanteuse peu avant qu’elle n’entre en scène au Madison Square Garden à New York le 19 mai 1962 pour chanter «Happy Birthday Mr President» de sa célèbre voix sensuelle.

«C’est surtout le ton si intime et la projection sur les mots "Mr President" qui ont enflammé le public, la presse, et en ont fait un grand moment de culture populaire», souligne la maison d’enchères dans un communiqué.

Cette interprétation a aussi alimenté les rumeurs d’une liaison entre le charismatique président américain et la célèbre sex-symbol.

Susurrée, presque soupirée, elle a duré en tout «30 secondes, mais plus de cinq décennies plus tard, elle reste la plus célèbre version de Happy birthday», relève le communiqué.

Monroe est morte moins de trois mois plus tard d’une overdose de barbituriques. Kennedy a été assassiné l’année suivante.

Avant sa mise en vente à Los Angeles, la robe dessinée par le créateur Jean Louis sera exposée dans un centre artistique du New Jersey, puis en Irlande.

Une première fois mise en vente par Christie en 1999, elle a ensuite été vendue à l’homme d’affaires Martin Zweig, aujourd’hui décédé, pour près d’1,3 million de dollars. Ce sont les gestionnaires de son héritage qui la mettent aujourd’hui aux enchères.