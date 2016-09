Après avoir brisé la glace au Connecticut, en août, c’est au Festival western de Saint-Tite que le Cirque Éloize et les artisans de son tout nouveau spectacle Saloon ont effectué leur grande première canadienne, jeudi soir.

Jeudi soir, c’est devant une salle remplie d’invités, de partenaires et de diffuseurs (l’espace, qui peut accueillir 1500 personnes, était rempli) que s’est déroulé cet événement qui marque une première pour Saint-Tite, qui souhaite diversifier son offre.

Malheureusement, la pluie a eu raison de deux numéros acrobatiques du spectacle, lors de cette première. Comme le chapiteau fuyait juste au-dessus de la scène, ses artisans ont dû se résoudre à remiser leur roue Cyr et leur planche coréenne.

Ajoutez à cela une blessure qui a contraint l’un des acrobates à ne pas présenter son numéro de mât chinois et vous obtenez un spectacle de cirque où la musique et la danse ont occupé beaucoup (trop) de place.

Du côté du Cirque Éloize, on nous a assurés que ce problème allait être réglé à temps pour les prochaines représentations, qui auront lieu vendredi soir et samedi. Au moment d’écrire ces lignes, la météo nous laissait présager le meilleur, pour la suite du Festival.

Malgré cette malchance, nous pouvons tout de même vous dire qu’il s’en passe, des choses, dans le Saloon d’Éloize. Des hommes se sont disputé une conquête, on a jonglé avec des bouteilles d’alcool, on s’est battu à poings levés et un bâton de dynamite a conduit l’un des personnages à son dernier repos. Ouf!