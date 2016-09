L’autre retour de Wozniak

Aleksandra Wozniak se souvient du premier tournoi qu’elle a disputé après son opération à l’épaule droite. C’était un Challenger à Winnipeg, en août 2015. «Tu aurais dû me voir, je servais comme une junior!» s’esclaffe-t-elle aujourd’hui.

Un peu plus d’un an après son retour à la compétition, Wozniak joue encore dans l’antichambre de la WTA. Son classement – elle est 379e cette semaine – ne lui permet pas d’accéder aux tournois du grand circuit. À 29 ans, l’ancienne 21e mondiale doit regrimper les échelons en passant par des villes comme ­Albuquerque, Surprise ou Stockon.

«Ç’a été tellement dur, poursuit Wozniak. Quatre jours après l’opération, j’étais chez le physio et ça me faisait tellement mal quand il essayait de lever mon bras.»

«Depuis que je suis petite, je veux jouer le plus longtemps possible, dit-elle. Je m’étais préparée mentalement. C’était un risque, cette opération-là, après des années à frapper contre des filles du top 10, des années à m’entraîner huit heures par jour. Mais je voulais le faire, parce que le but a toujours été de jouer longtemps.»