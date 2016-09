Le Népal n'en fait pas assez contre les mariages d'enfants

KATMANDOU - Le Népal doit intensifier sa lutte contre les mariages d'enfants, dans ce pays himalayen où une fille sur trois est mariée avant l'âge de 18 ans, a appelé jeudi Human Rights Watch.

Bien que le mariage avant l'âge de 20 ans soit interdit au Népal, la loi est rarement appliquée. Le gouvernement, qui avait promis de mettre fin à cette pratique d'ici 2020, a récemment repoussé cette date butoir à 2030.

«De nombreux enfants au Népal - garçons et filles - voient leur avenir volé par un mariage d'enfants», a déclaré Heather Barr, chercheuse senior au sein de l'organisation de défense des droits de l'Homme, à l'occasion de la publication d'un rapport sur le sujet.

Selon l'ONG, 37 % des filles et 11 % des garçons au Népal sont mariés avant leurs 18 ans.

Le rapport relève que ces chiffres semblent globalement en baisse, mais s'inquiète d'une inversion de la tendance.

«Le gouvernement népalais promet des réformes mais dans les villes et les villages, rien n'a changé», a dénoncé Mme Barr.

HRW cite le témoignage d'une femme de 21 ans, mariée à l'âge de 16 ans, mère de deux enfants et enceinte du troisième au moment de l'interview.

«J'ai eu un mariage arrangé et je n'avais pas mon mot à dire. Je n'avais pas non plus mon mot à dire sur le fait de tomber enceinte», raconte cette jeune femme dont seul le prénom, Nutan, est donné.

Si des enfants sont victimes de mariages contre leur gré, HRW en a toutefois aussi rencontrés s'étant mariés par amour, ou ayant choisi l'union conjugale afin d'échapper à la pauvreté ou à la maltraitance.