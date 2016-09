L’émission «Coup de foudre» est sévèrement critiquée

L’émission Coup de foudre ne fait pas l’unanimité. Sur la page Facebook d’Éric Salvail, producteur de l’émission, de nombreux internautes expriment après chaque diffusion de la quotidienne leur opinion quant à la version revampée du dating show.

Facebook

Bien que la majorité des gens semblent apprécier le travail d’animation de Mathieu Baron, c’est plutôt le concept «trop réchauffé» de l’émission qui fait réagir sur les réseaux sociaux.

«Bravo Mathieu. Tu fais du bon travail, mais le problème c'est que l'émission est tellement plate. Reprendre [ce concept] n’était pas une bonne idée (et bien c'est mon avis bien sûr), de la nouveauté SVP. Bonne Chance», écrit une téléspectatrice.

Facebook

«On a regardé l'émission avec nos 4 jeunes dans la vingtaine et on a tous été déçus! Les candidats devraient être assis sur des tabourets au moins et il y a tellement de malaises... Le studio d'enregistrement est peut-être non adéquat?», conseille une autre.

«Éric, c'est plate, car ton émission manque de "pep". Même les participants donnent l'impression de s'ennuyer. Tu es pourtant un gars rempli de dynamisme, mets du "punch", car à date, il y a beaucoup de gens déçus», précise un internaute.

Facebook

«Une demi-heure, c'est pas assez pour pouvoir développer certains thèmes et Éric aurait mis du piquant à l'émission», souligne une dame sur Facebook.

L’émission Coup de foudre est présentée en semaine, dès 18h sur les ondes de V.