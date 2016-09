Les Carabins doivent se méfier

Les Carabins de l’Université de Montréal accueilleront les Gaiters de Bishop’s à l’occasion de leur match d’ouverture locale, vendredi soir. Ce défi qui attend les «Bleus» peut paraître simple, voire facile pour certains, mais il peut rapidement devenir un piège si l’attention des joueurs est encore portée sur leur victoire face à leurs rivaux de l’Université Laval.

Le porteur de ballon des Carabins ­Nicholas Narbonne Bourque ne voit pas vraiment de différence entre le test de la semaine passée et celui qui attend les siens vendredi soir.

«Pour les médias, un match contre Laval peut sembler plus spectaculaire, mais pas pour nous. C’est certain que pour les joueurs de première année c’est impressionnant un match à Québec, mais un match d’ouverture au CEPSUM aussi! Nous devons nous assurer de conserver le même niveau d’intensité face aux Gaiters», a expliqué l’étudiant en communication et politique.

Celui qui a porté les couleurs des Spartiates du Cégep du Vieux Montréal est clair, une victoire à Québec n’est pas plus grande que n’importe quelle autre victoire, mais elle démontre leur force de caractère.

Rareté à Québec

L’édition 2016 des Carabins est tout de même parvenue à infliger une première défaite au Rouge et Or lors d’un match d’ouverture depuis la saison 2001, une réalisation qui doit servir de motivation et non de gage de réussite.

«Tous les matchs sont importants à nos yeux. Chaque fois qu’on embarque sur le terrain, peu importe l’adversaire, notre objectif est d’aller chercher les deux points disponibles. Commencer l’année avec une victoire, c’est certain que c’est important, mais nous avons réussi de belles choses dans le passé sans toutefois remporter notre première rencontre de l’année», a humblement admis Narbonne Bourque.

Discipline

Au football comme dans tous les sports, début de saison est souvent synonyme d’ajustements. Malgré sa plus récente victoire, les joueurs de Danny Maciocia sont conscients qu’ils devront améliorer quelques aspects de leur jeu, dont la discipline. En retard 14 à 2 à la mi-temps, plusieurs partisans croyaient que la panique était présente dans le vestiaire, mais selon le porteur de ballon de cinquième année, c’est tout le contraire qui s’est passé.

«On a clairement écopé de trop de punitions. En première demie, les choses n’allaient pas si mal, mais nous n’arrivions pas à terminer nos séquences offensives avec des points, car les pénalités nous bloquaient. Tu ne peux pas être satisfait lorsque tu inscris deux points en une demie et qu’ils t’ont été donnés, mais il ne s’est pas passé grand-chose dans la chambre, mis à part des ajustements de routine. Notre objectif est maintenant de jouer du bon football pendant 60 minutes.»