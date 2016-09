Les coups de cœur de... Léa Clermont-Dion

Léa Clermont-Dion n’est pas comme toutes les jeunes femmes de son âge. Politisée et engagée, elle a une opinion sur tout, même sur la ville de Montréal. Auteure et animatrice, elle présente cet automne la nouvelle série documentaire Mitsou & Léa, où elle va à la rencontre de femmes battantes. Fière Montréalaise d’adoption, Léa partage avec nous les lieux qu’elle adore tout en portant un regard critique sur la métropole.

Le restaurant ­favori?

C’est une question tellement difficile. Je mange beaucoup trop au restaurant. Il y a plusieurs facteurs qui influencent mon verdict. Ça dépend ­vraiment de l’expérience dont j’ai envie. Je dirais que, ces jours-ci, mon choix s’arrête sur le Comptoir. Ils offrent ­plusieurs plats végétariens. Le service est impeccable. Et la sélection des vins est plus qu’intéressante. J’adore ­l’ambiance. Parfait pour un premier rendez-vous!

Photo courtoisie

L’endroit où ­prendre un verre?

Pour prendre un verre, j’aime bien l’Isle de Garde, une brasserie dans Rosemont. Pour tout dire, je suis beaucoup plus vin que bière. Cependant, j’ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit ­chaleureux et décontracté.

Photo courtoisie

Si je veux prendre un bon verre de vin, je vais opter pour le Rouge Gorge, sur l’avenue Mont-Royal. Vous serez servis par des sommeliers drôles, ­curieux et intelligents.

Photo courtoisie

L’activité préférée?

Mon activité préférée par-­dessus tout est la course. Je cours depuis l’âge de dix ans et je n’ai pas arrêté depuis. C’est ma drogue dure. Je ­travaille souvent en courant. Je pense, je planifie et je parle parfois au téléphone quand c’est un jogging plus lent sur de longues distances. Par contre, je dois faire ­attention à mes genoux, qui commencent à être un peu fatigués. Je ne peux passer une semaine sans courir. J’aimerais faire plus de yoga, mais ça me demande un effort supplémentaire parce que j’ai du mal à me concentrer et à respirer.

L’adresse secrète la mieux ­gardée?

Je ne vous le dirai pas! Il y a certains block party qui lèvent pas mal! Sans blague, un lieu qui mérite davantage d’être connu? Annexe Vintage sur Saint-Viateur. J’adore tout de cette boutique dans le Mile-End.

Photo courtoisie

L’endroit où s’entraîner?

J’ai magasiné plusieurs clubs de gym à Montréal, car j’ai déménagé plusieurs fois dans les dernières années. J’ai récemment eu un coup de cœur pour Locomotion, situé dans l’est près des Shop Angus. L’espace est lumineux et ouvert. Et il n’y a pas de douchebags qui font de l’attitude!

Photo courtoisie

L’événement culturel le plus couru à Montréal?

Il y en a mille. C’est l’une des forces de notre ville. J’aime particulièrement les FrancoFolies de Montréal. Quand j’étais ado, je fréquentais parfois ce festival. C’était ma porte d’entrée à ­Montréal. Laurent Saulnier est un gars que j’adore et qui fait beaucoup pour la ville.

Si j’étais maire de Montréal, je...

Je nous débarrasserais des cônes orange! Sans blague, je trouve que Montréal pourrait rayonner un peu plus. Je suis allée cet été à Helsinki, en Finlande. J’ai été impressionnée par l’urbanisme, les transports en commun très efficaces et l’intégration des espaces verts. Montréal a un énorme potentiel, mais elle a bien mauvaise mine avec toutes ces constructions incessantes. Comme citoyen, c’est parfois difficile de comprendre. Les rues Papineau et Sherbrooke sont en construction depuis quatre ans... Pourquoi? Pour tout dire, c’est une question bien délicate, car je ne connais pas bien tous les pouvoirs du maire. Alors, si j’étais mairesse de Montréal, je tenterais de suivre un peu les modèles urbains scandinaves qui font vraiment des choix écologiques et intelligents.

Le plus beau souvenir de la métropole?

J’ai cinq ans. Je me rends avec ma famille chez mon oncle qui habite Outremont. On longe le viaduc Rosemont. J’observe les graffitis. Je dis à mes parents que je trouve ça donc beau ces dessins sur les murs. C’est mon plus beau beau souvenir de la ­métropole. J’ai su à ce moment précis que je ­vivrais à Montréal, adulte.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas?

Montréal est un peu comme une ado rebelle qui n’aime pas se plier aux bonnes manières et on l’aime pour cette raison! J’ai vécu à ­Paris pendant un an. J’ai étouffé avec toutes ces conventions imposées, les classes ­sociales et la pollution. À Montréal, on peut tout faire. C’est peut-être un peu petit, mais le côté village a du bon, parfois. On peut y chiller en paix. Montréal est une ville ­imparfaite où les gens ne jugent pas.