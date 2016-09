Les profits de Transat chutent de 28 %

Le voyagiste Transat A.T. a vu ses profits chuter de 28 % au troisième trimestre, dans un contexte de concurrence accrue.

Transat A.T. a dévoilé un bénéfice net de 9,4 millions $ ou 0,26 $ par action, comparativement à 13,1 millions $ ou 0,34 $ par action une année plus tôt.

Excluant les éléments non liés à l’exploitation, le bénéfice ajusté du trimestre complété à la fin de juillet s’élève à 2,5 millions $ ou 0,07 $ par action, en forte baisse par rapport à 26,9 millions ou 0,70 $ par action en 2015.

Les revenus ont baissé de 5,9 % pour se chiffrer à 663,6 millions $. La baisse est attribuable à la diminution des coefficients d’occupation et des prix de vente moyens provoquée notamment par la hausse de 14 % de la capacité globale sur le marché transatlantique.

«L'ensemble du marché transatlantique, et tout particulièrement le Royaume-Uni, est affecté par une offre en hausse brutale et une demande qui ne peut pas s'adapter aussi rapidement, notamment du fait de la menace terroriste», a expliqué jeudi Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T.

«Dans les circonstances, nous sommes relativement satisfaits de nos résultats, mais nous ne pourrons pas répéter notre excellente performance estivale de ces dernières années», a-t-il prévenu.