Les Russes réussissent leur premier test

La Russie a remporté son match préparatoire de la Coupe du monde face à la République tchèque par la marque de 4-3, jeudi, à Saint-Pétersbourg.

Michel Kempny avait pourtant ouvert la marque pour les Tchèques, tôt en première période.

Une vingtaine de minutes plus tard, la vedette des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko a démontré qu’il était bel et bien prêt pour le début du tournoi et de la saison de la Ligue nationale de hockey avec un tir parfait qui a donné les devants aux Russes.

L’attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec a redonné espoir aux siens avec moins de trois minutes à faire au match lorsqu’il a porté le pointage à 4-3, mais les Tchèques n’ont pas été en mesure de compléter la remontée.

Le défenseur Alexei Emelin a été laissé de côté par la formation russe, tout comme l’attaquant des Blackhawks de Chicago Artem Anisimov.

Andrei Markov a obtenu une mention d’aide sur le troisième but des siens qui a été inscrit par Nikita Kucherov. Artemi Panarin et Evgeny Dadonov ont inscrit les autres filets des Russes. Sergei Bobrovsky a réussi 29 arrêts.

Du côté de la République tchèque, c’est Martin Hanzal qui a marqué l’autre but, lorsqu’Alexey Marchenko a fait dévier la rondelle derrière son gardien. Petr Mrazek a repoussé 24 tirs.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi, à Prague.