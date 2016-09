Même gardien, nouvel homme

OTTAWA | Le style de jeu de P.K. Subban ne cadrait pas avec le système de jeu du Canadien. C’est ce que Carey Price a raconté au début de la semaine au journaliste et commentateur Elliotte Friedman, de Sportsnet.

«C’est sa façon de jouer. Il ne veut pas changer son style et je respecte ça. Je respecte le joueur qu’il est. Il est enthousiaste et il possède la capacité de faire lever les amateurs de leur siège. Peu de joueurs sont capables de faire ça.

«Mais de la façon dont notre équipe est dirigée et structurée, on ne recherche pas ce type de joueur.

«On a besoin d’un défenseur stable qui fait des jeux rapides et qui est capable de déplacer la rondelle rapidement. Weber correspond parfaitement à ce profil.»

C’est Price qui l’a dit et c’est on ne peut plus clair.