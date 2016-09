Nous sommes privilégiés

J’ai couvert tous les tournois de la Coupe Canada ou de la Coupe du monde depuis la toute première, en septembre 1976.

Et tous ces tournois m’ont laissé plein de souvenirs inoubliables et une panoplie d’émotions fortes.

À commencer par ce moment délicieux quand Vladimir Dzurilla, gros comme un ours, avait échangé son chandail de l’équipe tchécoslovaque avec Rogatien Vachon, qui mesurait 5 pieds 8 pouces... les bons soirs. C’était tellement beau d’assister à cette camaraderie sportive que plusieurs journalistes avaient les yeux rougis sur la passerelle du Forum.

Et quand Mario Lemieux avait accepté la passe de Wayne Gretzky pour marquer le but vainqueur contre les puissants ­Soviétiques en 1987.

Et quand Vincent Lecavalier avait confirmé son statut de superstar en 2004 en étant choisi le joueur par excellence de la Coupe du monde tout juste avant d’être mis en lock-out par Gary Bettman et la Ligue nationale.

Je ne suis pas inquiet, cette édition de la Coupe du monde va nous donner à tous du plaisir, des émotions et de grands moments. C’est inévitable quand autant de talents sont lancés dans une compétition de quelques semaines à peine.

DU DÉJÀ-VU

J’écoute et je lis les critiques qui chiquent la guenille avant le début du tournoi. J’ai tout entendu ça à plusieurs reprises. Et comme les autres fois, ça ne tient pas la route.

Certains parlent de cupidité. Ben voyons. Depuis quand les propriétaires et les joueurs ne présentent-ils pas des matchs en vendant des tickets?

Ce qui est beau dans ce tournoi, c’est que les meilleurs, donc les plus riches des joueurs, vont se défoncer pour faire gagner leur équipe et que les profits vont être reversés à leurs coéquipiers moins ­talentueux.

C’est justement ça que le Plateau désire. Que les gros soient taxés à la planche pour redonner l’argent aux moins nantis. C’est ce que Carey Price, Sidney Crosby et les ­autres vont faire. Verser leur cachet pour enrichir le fond de pension des moins riches. Même P.K. Subban va en profiter.

Et c’était ça dans le temps de Guy Lafleur, de Serge Savard, de Wayne Gretzky, de Brett Hull, de Vincent Lecavalier. Les meilleurs de la Ligue nationale et des pays où le hockey fleurit se dépensent et contribuent davantage pour l’ensemble des joueurs. C’est noble et c’est beau.

DU BEAU HOCKEY

La première semaine, vous allez peut-être vous demander si ça vaut la peine d’embarquer dans le tournoi. C’était le cas en août 1976, c’est le cas en septembre 2016. Mais le miracle va encore se produire. Vous chialez tellement quand on vous oblige à suivre une partie plate à mourir contre les Blue Jackets de Columbus que vous allez finir par savourer la haute cuisine qu’on va vous offrir pendant ces deux semaines.

C’est simple. Vous prenez 600 joueurs de la Ligue nationale, vous leur ajoutez une centaine des meilleurs autres joueurs de la planète, en Suisse, en Suède, en Russie et vous enlevez les 500 moins doués, incluant tous les matamores et les gorilles de la LNH et il vous reste quoi? Les 150 meilleurs joueurs du monde, à part P.K. Subban et Kristopher Letang.

Pareil condensé de talents ne peut que donner du grand hockey. Ce fut toujours le cas dans les tournois de la Coupe Canada et aux Jeux olympiques.

Pour une fois que vous êtes débarrassés des piocheux et des chaudrons, profitez-en, ça ne reviendra pas avant la Corée du Sud en 2018, si Dieu et Gary le veulent.

MOINS D’EXOTISME

Je concède un point. Il y a moins d’exotisme dans les rencontres internationales depuis la chute du Mur de Berlin et l’arrivée en masse dans la Ligue nationale des Russes, des Finlandais, des Suédois et des autres Européens.

Mais les joueurs sont hyper compétitifs et ont grandi pour la plupart dans un système national de hockey. Les jeunes Russes ont appris en Russie, les Suédois en Suède et la grande majorité, à part quelques exceptions, n’ont découvert l’Amérique qu’à l’âge de jouer dans les rangs juniors.

Dès que le tournoi va commencer, les Finlandais vont être prêts à mourir pour leur drapeau, même chose pour les Suédois et les Canadiens. Quant aux jeunes d’Équipe Amérique, ils sont prêts à donner des leçons aux plus vieux, c’est dans la nature ­humaine.

On est en train de préparer un formidable banquet de hockey. Bon appétit. En espérant qu’aux dernières minutes du dernier match, on se demande comment on va faire pour se taper les Blue Jackets...

Price et Subban