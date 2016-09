Patrick Roy en «paix» avec sa décision et pas pressé

Moins d’un mois après avoir quitté ses fonctions d’entraîneur-chef et de vice-président aux opérations hockey de l’Avalanche du Colorado, Patrick Roy ne s’ennuie pas trop du monde du hockey. Pas encore!



«Je suis très en paix avec ma décision. C’était une décision extrêmement difficile à prendre. Cela dit, je n’ai pas d’amertume, ni de déception. Au contraire. Je préférais que ça se passe ainsi que d’arriver pendant la saison, qu’il y ait trop de différends qui auraient créé une situation inconfortable pour tout le monde. Je suis très serein aujourd’hui et confortable avec cette décision», a raconté l’ancien gardien étoile du Canadien après avoir été chaudement accueilli par le public en procédant à la mise au jeu protocolaire du match préparatoire de la Coupe du monde disputé au Centre Vidéotron, jeudi soir.



Des divergences d’opinion entre la haute direction de l’Avalanche, dont faisait partie le directeur général Joe Sakic, et Roy ont mené à cette séparation après trois ans. Le «33» s’était joint à la formation de Denver à la veille de la saison 2013-2014, quittant ses rôles chez les Remparts de Québec derrière le banc et au deuxième étage.



La fierté masquée de Sainte-Foy mettait les pieds à l’intérieur du nouvel amphithéâtre pour la première fois, jeudi. «Je dois admettre qu’on a fait un travail extraordinaire. C’est vraiment bien. Je suis curieux de voir le match pour constater la différence dans les gradins et l’ambiance qui y aura.»



Du temps pour lui



Roy assure qu’il n’est pas pressé de baigner de nouveau dans le bain bouillant de la Ligue nationale. De toute façon, même si l’Avalanche ne lui verse plus de salaire, il demeure lié par contrat à cette organisation jusqu’à la fin de la campagne.



«Présentement, les postes sont tous occupés et il y a de très bons entraîneurs à peu près partout. Ce n’est pas quelque chose à laquelle je pense. Je ne me suis pas fixé d’objectif. J’écouterai toujours les propositions, mais pour le moment, je suis plutôt concentré à ce que je vais faire cet hiver et comment je vais profiter de mon temps», a-t-il exprimé.



Craint-il de s’ennuyer des patinoires? «Au moment où on se parle, c’est non. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Je compte faire des choses différentes. C’est sûr qu’il n’y a pas eu beaucoup de hockey, les camps d’entrainement ne vont commencer que vers le 15 septembre. À partir de là, on pourra me reposer la même question...»

Questionné sur un possible retour avec les Remparts, Roy a écarté cette possibilité à court terme.

Un coach ou un directeur général?

Si on lui offrait de retourner derrière le banc ou d’ajouter l’emploi de directeur général à son curriculum vitae, Patrick Roy aurait de la difficulté à trancher.



«Il y a des jours où le poste d’entraîneur me plait plus parce que tu as le contact direct avec les joueurs. Par contre, le poste de DG, d’être impliqué dans les décisions quotidiennes pour construire l’équipe, ça peut être quelque chose qui m’intéresse aussi. Je suis conscient qu’on ne peut faire les deux dans la LNH, comme au niveau junior, mais avec le temps, peut-être que je pourrai établir ce que je préfère le plus», a répondu le vainqueur du trophée Jack Adams, remis au pilote par excellence dans la LNH, en 2013-2014.



Chose certaine, Roy a une idée plus claire en ce qu’il considère être réellement dans le milieu du hockey. «J’ai toujours dit que ma carrière était celle comme joueur. Être entraîneur, je me suis toujours dit que si je n’ai pas de plaisir, j’allais mettre un terme à cela. Et c’est exactement ce que j’ai fait. Puis, ça a été plus difficile quitter comme joueur que comme entraîneur.»



Trois années intenses



Roy est passé par toute la gamme des émotions dans ses souliers de dirigeant au Colorado. Après avoir mené l’équipe à la troisième place au classement général grâce à une récolte de 112 points à sa saison inaugurale, Roy et ses joueurs ont raté de peu une participation aux séries éliminatoires lors des deux années suivantes.



Au total, Patrick Roy a dirigé l’Avalanche pendant 253 parties, dont 246 en saison régulière. Il a enregistré une fiche de 130 victoires, 92 défaites et 24 revers en bris d’égalité. En séries, l’Avalanche s’était inclinée en sept parties face au Wild du Minnesota. «La pire chose qu’il pouvait arriver, c’est la première saison, en partant de l’avant-dernière position vers la troisième meilleure position. C’était un bond assez important», a-t-il reconnu, pointant les différentes blessures pour expliquer les rendements plus ardus par la suite. «Mais on a toujours été près de faire les séries»