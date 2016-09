Populisme: deux poids, deux mesures

Josée Legault, dans sa chronique d’aujourd’hui, partage les propos du Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l’ONU, le prince Zeid Ra’ad Al Hussein de Jordanie, sur la montée du populisme et de l’extrême-droite en Occident. Rappelons que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, et le Conseil des droits de l’homme qui en relève, sont des branches très contestées de l’ONU.

L’Arabie saoudite, le Venezuela, la Chine et le Congo font partie du dit Conseil des droits de l’homme qui regroupe 47 pays, dont au moins la moitié ne sont pas des démocraties.

J'aimerais apporter un autre complément d'information.

Tout d’abord, on peut questionner le choix d’un diplomate jordanien, membre de la famille royale, pour diriger le plus influent organisme de défense des droits de l’homme. Plus progressiste que la plupart de ses voisins, la Jordanie demeure néanmoins une monarchie absolue où la liberté d’expression est limitée. Critiquer la famille royale, ou l’islam, mène tout droit en prison.

En 2014, l’année de la nomination du prince Al Hussein, Reporters sans frontière plaçait la Jordanie au 141e rang sur 180 pays pour la liberté d’expression.

Par contre, c'est un diplomate de haut niveau.

Le prince, rapporte ma collègue, a pris à partie le politicien néerlandais Geert Wilders qui ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit de l’immigration et de l’islam. L’étiquette ‘populisme d'extrême-droite’ lui va à merveille et des taloches sont méritées. Mais quand il compare Wilders, Le Pen et Trump à l’État islamique, ('Ce que partage M. Wilders avec Donald Trump, Marine Le Pen et autres populistes montants, il le partage aussi avec Daech.') c’est lui qui va trop loin.

Quand ces politiciens, aussi nauséabonds soient leurs discours, ont-ils décapité quelqu’un ?

De plus, fidèle aux habitudes des Hauts-Commissaires aux droits de l’homme précédents, le prince al Hussein ne fustige que le populisme européen et américain : pas un mot, par exemple, sur le président des Philippines, Roberto Duterte, un Donald Trump à la puissance 10, qui s’en remet à escadrons de la mort et à des exécutions sans processus judiciaire pour contrer le trafic de la drogue dans son pays.

Dans les semaines suivant son arrivée au pouvoir, on estime à 1900 le nombre de personnes tuées dans ce contexte, dont 750 tirées à vue par la police, sans autre forme de procès.

Quand il était maire de Davao City, l’avocat Duterte, élu démocratiquement, c'est vrai, se promenait la nuit, armé d’un fusil d’assaut M-16, à la recherche de petits trafiquants et utilisateurs de drogues.

Sa méthode semble fonctionner, la criminalité serait en baisse mais qui veut vivre dans un monde où les policiers peuvent abattre n’importe qui à vue, sur seule la base de soupçons, avec la bénédiction du chef de l’État ?

Si cela n’est pas du populisme aggravé, bien pire que les discours enflammés de Geert Wilders... je ne sais pas ce que c’est.

Mais le premier défenseur des droits de l’homme préfère viser des populistes de droite qui s’opposent à l’islamisme que de dénoncer le président d’un pays du tiers-monde membre du Conseil des droits de l’homme (mes italiques).

Être un pays en voie de développement protège-t-il les tyrans de l’opprobre de l’ONU ?

Ne cherchez pas plus loin, c’est toujours la faute de l’Occident. Ou d’Israël, le pays le plus fréquemment condamné par le Conseil des droits de l’homme qui reste pourtant silencieux face aux atrocités de Bachar al Assad contre son peuple, à l’application stricte de la charia en Arabie saoudite, à la répression et à la famine fabriquée par l’État au Venezuela, etc. etc.

‘Je suis un musulman dont la peau – et cela doit être confondant pour les racistes -, est également blanche. Ma mère est européenne et mon père, arabe. Et je suis en colère, moi aussi. Je le suis à cause des mensonges, demi-vérités, manipulations et des peurs colportés par M. Wilders,’ écrit le prince.

En colère le diplomate ? Le populisme de Wilders, de Trump et de Le Pen me répugne mais je n’ai pas à chercher longtemps pour identifier une multitude de salauds qui méritent une bien plus grande colère de la part du Haut-Commissaire aux droits de l’homme que trois politiciens minables qui n’ont jamais levé un doigt sur qui que ce soit.