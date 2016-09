Pour oublier Sotchi

OTTAWA | Pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Steven Stamkos n’avait pas réussi à convaincre les dirigeants de l’équipe canadienne en raison de son jeune âge. Quatre ans plus tard à Sotchi, une fracture au tibia droit avait anéanti son rêve de représenter son pays.

Pour la Coupe du monde qui se déroulera à Toronto, Stamkos a logiquement gagné une place au sein d’Équipe Canada.

«Je ressens un sentiment spécial en endossant cet uniforme, a dit Stamkos. J’étais déçu de ne pas revenir au jeu à temps pour Sotchi. Je voulais tellement y être. J’ai eu un deuil à faire des Jeux olympiques. Je trouvais ça difficile de regarder le match pour la médaille d’or de la maison.»

«J’étais heureux pour mes coéquipiers et mon pays quand ils ont gagné en finale, a-t-il continué. Mais je ne serais pas humain si je ne disais pas que j’avais un pincement au cœur. J’aurais aimé partager ce moment avec plusieurs de mes amis au sein de l’équipe canadienne. Les blessures font partie de la réalité d’un joueur de hockey. Il y a de l’adversité dans la vie. J’ai hâte à ce tournoi. Je n’ai jamais eu la chance de représenter mon pays à la maison. Il s’agira d’une belle aventure.»

Pour le début du tournoi, Stamkos se retrouvera à l’aile droite aux côtés de Jonathan Toews et de Logan Couture. Il jouera également un rôle important en supériorité numérique. Sur le plan personnel, il aura aussi comme objectif de rassurer un peu tout le monde après la découverte d’un caillot de sang à l’une de ses épaules au mois d’avril dernier.

Absent pour les cinq derniers matchs de la saison, le capitaine était revenu au jeu uniquement pour le dernier match de la finale de l’Est contre les Penguins de Pittsburgh.

«C’est derrière moi, je me sens bien aujourd’hui», a-t-il simplement répliqué.

À Tampa pour longtemps

Le 29 juin dernier, le jour où la planète LNH a tremblé avec les échanges Weber-Subban et Hall-Larsson, Stamkos a écrit son nom au bas d’un pacte de huit ans et 68 millions (8,5 millions en moyenne) avec le Lightning.

«Je n’aurai plus à répondre aux mêmes questions sur mon avenir avec le Lightning et mon prochain contrat, a-t-il souligné. C’est déjà une bonne chose. J’ai vécu une semaine assez aventurière avant de m’entendre avec le Lightning. Il y avait beaucoup de spéculations.»

«Je m’habituais aux questions et je donnais les mêmes réponses quotidiennement. Les journalistes me lançaient des angles différents, mais je revenais toujours avec le même discours. J’ai réussi à bloquer les distractions pour me concentrer sur le hockey.»

À Tampa, Stamkos a bon espoir de voir son équipe atteindre le plus haut sommet.

«Nous avons encore un jeune noyau, mais nous avons plus d’expérience, a-t-il rappelé. Je crois que nous pourrons être des prétendants à la Coupe Stanley pour plusieurs années.»

Drouin comme rival

À la Coupe du monde, Stamkos pourrait croiser sur son chemin Jonathan Drouin avec l’équipe des 23 ans et moins de l’Amérique du Nord. Le jeune ailier du Lightning a participé à plusieurs entraînements en compagnie de Connor McDavid et de Mark Scheifele.

«J’ai plus hâte de jouer avec lui cette saison que de le voir avec l’équipe des U24, a mentionné l’Ontarien. Nous avons vu ce qu’il peut accomplir sur une glace de la LNH à son retour au jeu avec nous en fin de saison et en séries. Jonathan a un talent incroyable. Il peut devenir un joueur d’élite dans la LNH très rapidement.»