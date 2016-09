Price: P.K. n’était pas fait pour le style du Tricolore

OTTAWA | Le style de jeu de P.K. Subban ne cadrait pas avec le système de jeu du Canadien. C’est ce que Carey Price a raconté au début de la semaine au journaliste et commentateur Elliotte Friedman, de Sportsnet.

«P.K. est un défenseur offensif qui prend des risques», a dit le ­gardien du Tricolore.

«C’est sa façon de jouer. Il ne veut pas changer son style et je respecte ça. Je respecte le joueur qu’il est. Il est enthousiaste et il possède la capacité de faire lever les amateurs de leur siège. Peu de joueurs sont capables de faire ça.

«Mais de la façon dont notre équipe est dirigée et structurée, on ne recherche pas ce type de joueur.

«On a besoin d’un défenseur stable qui fait des jeux rapides et qui est capable de déplacer la rondelle rapidement. Weber correspond parfaitement à ce profil.»

C’est Price qui l’a dit et c’est on ne peut plus clair.

Surpris quand même

Price est le premier joueur du ­Canadien à livrer ouvertement ses impressions sur les circonstances ayant mené au départ de Subban.

N’empêche qu’il a été grandement surpris par l’échange.

«Ce genre de transaction n’arrive pas tous les jours, m’a-t-il dit hier.

«Le Canadien et les Predators se sont échangé des joueurs de concession.»

Des joueurs que l’on croyait immuables, même si Wayne Gretzky a été échangé, comme l’a rappelé Marc Bergevin dans les semaines précédant l’échange de l’été.

Price a discuté avec Subban dans les jours suivant la transaction.

«Mais nous n’avons pas parlé longtemps parce qu’il était très ­occupé», dit-il.

Tout le monde est dans l’expectative en vue de la prochaine saison. On a hâte de voir ce que le ­Tricolore fera après l’horrible saison qu’il a offerte à ses partisans l’hiver dernier.

«J’ai parlé avec des coéquipiers ces dernières semaines et tous m’ont dit à quel point la dernière saison avait été frustrante», a dit Price.

«On veut tous tourner la page et faire en sorte que la saison qui approche soit agréable pour tout le monde. C’est un nouveau départ, un départ rafraîchissant.»