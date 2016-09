Puissant Carmina Burana

Pour souffler le 5e anniversaire de la Maison symphonique, le maestro Kent Nagano visiblement en forme, avait choisi une œuvre colossale : Carmina Burana de Carl Off. Si tout un chacun connaît la tension du O Fortuna , repris maintes fois à l’intérieur de quelques trames sonores dont la série Raiders of The Lost Ark, ce collage des temps anciens est beaucoup plus complexe.



Une force de frappe certaine



Était-ce la chaleur ambiante, mais toujours fut-il que la machine OSM savait de quoi elle parlé. Soutenue par un chœur dynamique, mais jamais récitatif, cette cantate à la force évocatrice se développait subtilement sous la baguette du chef. Oscillant entre les accents de joie et parfois la gravité du propos, Kent Nagano a fait résonner majestueusement son orchestre d’une main de maître. Nous lèverons notre chapeau à la diaphane soprano Aline Kutan , ainsi qu’au ténor Frédéric Antoun. Un beau début de saison et en espérant que cela continue.



Ce soir jeudi à 20 h ainsi que samedi à 14 h 30 et 20 h