Quand le féminisme marche sur la tête

C’est l’histoire de trois femmes stéréotypées — la Sainte, la Mère et la Putain — qui réalisent leur domination par l’homme et la religion. Elles décident de brasser la cage.

À l’image d’un certain féminisme des années 1970, c’était provocateur et virulent. Mais comment donner tort sur l’essentiel?

On revient en 2016 et on se retrouve devant un vêtement qui marque, de nouveau, l’emprise de la religion et d’une volonté masculine de soustraire une femme au regard concupiscent des autres hommes, surtout ceux qui ne sont pas de la bonne religion.