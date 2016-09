Russie: l’eau d’une rivière tourne mystérieusement au rouge vif

NORILSK, Russie – Une rivière dans le nord de la Russie a mystérieusement pris une couleur rouge vif mardi, une situation qui inquiète énormément les résidents qui habitent à proximité.

Plusieurs citoyens ont publié des photos de cette étrange situation sur les réseaux sociaux. On peut y voir la rivière Daldykan, près de la ville de Norilsk, présentant une teinte qui tire vers la couleur du sang.

Le gouvernement russe a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qui a provoqué la coloration de l’eau, a rapporté CNN. Il doit aussi évaluer si la situation pourrait causer des problèmes environnementaux.

Un «produit chimique non identifié» pourrait être à l’origine du problème, a indiqué le ministère russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, selon CNN. Il se pourrait qu’un bris dans un tuyau d’écoulement d’une usine de nickel soit en cause.

Toutefois, l’entreprise Norilsk Nickel a nié ces affirmations, indiquant qu’aucune fuite n’avait eu lieu dans ses installations. Elle a par contre mentionné suivre la situation de près.

La rivière Daldykan n’est heureusement pas reliée au réseau d’eau potable. Des résidents ont mentionné à des médias locaux que ce n’est pas la première fois que cette rivière change de couleur.

Norilsk, où résident près de 180 000 citoyens, serait considérée comme la ville la plus polluée de Russie, d’après CNN.