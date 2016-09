Schautaud : un cafouillage révélateur

Les Libéraux ont finalement décidé de ne pas embaucher le transfuge caquiste Frédéric Schautaud, mais ça leur a pris quand même quelques heures avant de changer d’idée...

Pendant ces précieuses heures, ET la ministre de l’Économie ET le premier ministre ont défendu leur nouvelle recrue, même si le gars avait volé des documents hyper confidentiels à son ancien employeur !

Finalement, si les Libéraux ont changé d’avis, c’est parce que la population a dit haut et fort que l'embauche de Schautaud posait un grave problème éthique et n'avait aucun sens. Sinon, ils l’auraient embauché sans problème...

Il y a deux sortes de gens...

Ceux qui arrêtent au feu rouge car c’est la chose à faire, même s’ils sont au fond de la campagne et qu’il n’y a pas de policier...

Et ceux qui se disent : « Bof, fuck off, il y a personne, on s’en fout, fonçons ! »

Sur l’affaire Schautaud, les Libéraux ont agi comme les gens de la deuxième catégorie. Ils ont brulé le feu rouge... Mais l’opinion publique les a rattrapés...

S’ils n'ont pas embauché Frédéric Schautaud, ce n’est pas parce que c’était la chose à faire. Mais parce qu’ils avaient peur que ça leur fasse mal lors des prochaines élections, c’est tout.

Leur sens de l’éthique est... élastique.