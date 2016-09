Sean Burke devient recruteur pour le Canadien

Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi l’embauche de Sean Burke comme recruteur professionnel.

L’homme de 49 ans travaillera dans le secteur ouest du territoire de couverture de l’organisation, selon ce que celle-ci a précisé dans un communiqué.

Burke a œuvré au cours des six dernières saisons au sein de l’organisation des Coyotes de l’Arizona comme entraîneur des gardiens, en plus d’agir comme directeur du développement des joueurs et adjoint au directeur général. Il avait également joint le programme d’excellence de Hockey Canada, supervisant les opérations hockey des programmes masculins des moins de 17, 18 et 20 ans.

L’Ontarien a connu une carrière de 18 saisons dans la Ligue nationale, conservant une fiche de 324-341-101-9, une moyenne de buts alloués de 2,96 et un taux d’efficacité de ,902. Trois fois sélectionné au sein d’équipes d’étoiles de la LNH, il a aussi représenté le Canada aux Jeux olympiques d’hiver en 1988 et 1992, récoltant une médaille d’argent à Albertville.