Sincère et généreux

Le restaurant Incrédule est installé dans une jolie maison ancestrale au cœur du Vieux-Longueuil. Midi et soir, les gourmands se pressent pour se sustenter avec une cuisine sincère et généreuse.

Plusieurs espaces de restaurations pour les groupes et les événements spéciaux, les petites ou grandes réunions. Le restaurant est très populaire le midi. Je vous recommande donc de faire une ­réservation, c’est plus prudent. Menus à la carte et tables d’hôte, les prix sont raisonnables, les ­portions sont très généreuses. Style de cuisine bistro légèrement revisité. Un peu plus d’audace et de création serait salutaire.