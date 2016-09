Trop peu de femmes

Comment expliquer qu’il y ait toujours aussi peu de femmes en politique municipale au Québec, et comment y remédier? À un an des prochaines élections dans les villes, ces questions demeurent entières.

D’emblée, pour les sceptiques, les chiffres émanant du plus récent rapport du Conseil du statut de la femme parlent d’eux-mêmes: les femmes comptent pour à peine 17,6 % des personnes occupant la fonction de maire, et 32,1 % occupant celle de conseiller municipal dans les villes du Québec.

Une réalité qui fait dire à plusieurs politiciennes de la région réunies sous l’égide du Réseau femmes et politique municipale que ça doit changer. Souvent, les femmes hésitent, car elles ne se sentent pas assez spécialisées en urbanisme par exemple, mais au contraire, c’est ouvert à tout le monde, croit Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, préfète de la MRC de la Jacques-Cartier.

Conseillère à Saint-Casimir, Danielle DuSablon observe aussi que les femmes hésitent souvent parce qu’elles craignent de ne pas avoir les capacités, le temps ou les compétences de gestionnaire. Et pourtant, dans le monde municipal, les femmes apportent de nouvelles façons de faire et créent un bel équilibre avec leurs collègues masculins.

Quotas

Toutes deux se disent en défaveur de quotas, une solution qui a été appliquée avec succès ailleurs, dont en Espagne. C’est aux femmes à s’impliquer, croient-elles, et c’est pourquoi il faut les convaincre qu’elles en sont capables. Je crois au contraire qu’il serait bien de se pencher sur cette possibilité. Contrairement aux fausses croyances maintes fois véhiculées, les quotas n’ont pas attiré ailleurs les incompétentes ni favorisé l’ironie face aux élections.

Puis quand des partis se donnent la peine de recruter autant de femmes que d’hommes, et de sortir du cercle habituel ou du boys club, ça fonctionne. La Ville de Québec en est la preuve, avec 10 élues sur 22 incluant le maire.

Difficile, mais faisable

Parmi ces femmes siégeant à Québec se trouve une élue de l’opposition, la conseillère Anne Guérette, qui souhaite aussi se présenter à la mairie en 2017. «Le fait d’être une femme en politique, c’est plus difficile, mais c’est faisable et nécessaire», estime-t-elle. Mme Guérette souligne que le soutien du papa – elle a deux enfants – est aussi essentiel.

Certes, le chemin est parsemé d’embûches d’après son expérience de près d’une décennie. La condamnation est plus rapide lorsqu’il s’agit d’une femme, en cas d’erreur. On la juge plus sévèrement lorsqu’elle monte le ton: elle est vue comme agressive, alors que l’homme est plutôt jugé en maîtrise.

Mme Guérette, qui a plongé en politique dans le but de faire changer les choses, a appris à faire abstraction de ces aspects. La détermination était l’une des qualités d’Andrée P. Boucher, une source d’inspiration pour elle sur ce plan. «Je pense qu’il faut être forte, mais ça se fait et on est forte», dit-elle.

La conseillère constate par ailleurs qu’on parle beaucoup de la sous-représentation des femmes en politique, mais que les mesures concrètes tardent à venir. Et pourtant, ce serait une bonne chose d’en avoir davantage, estime-t-elle, non pas pour dominer les hommes, mais pour avoir un meilleur équilibre.

Par rapport aux quotas, Mme Guérette y voit des résultats tangibles, mais préconiserait d’abord la mise en place d’incitatifs favorisant la conciliation travail-famille. Les budgets permettant l’embauche d’un adjoint à temps partiel en sont des exemples, tout comme des services de garderie ou d’aide aux devoirs.

Les salaires pourraient aussi être revus dans les villes en général. Dans plusieurs petites municipalités, les maires gagnent à peine 12 000 $. Dans l’ensemble, les revenus sont nettement inférieurs à ceux du privé. Un incitatif qui vaudrait autant pour les hommes que pour les femmes, et qui là encore permettrait d’attirer des candidats de qualité.