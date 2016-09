Un pilote québécois meurt en Floride

Robert Chartrand, surnommé «Bob» ou «Big Fish» par ses amis à cause de son tempérament humoristique, a travaillé pendant 35 ans comme professeur d’éducation physique à la LaSalle Community Comprehensive High School.

Selon un ami de longue date, Luc Boudreau, M. Chartrand possédait une résidence principale à LaSalle, dans le Sud-Ouest, à Montréal, et une résidence secondaire en Floride.

La cause de l’écrasement fait toujours l’objet d’une enquête, mais certains médias floridiens suggèrent que les deux comparses pourraient avoir été surpris par une tempête soudaine.

«Suite aux appels que je reçois, non nous ne sommes pas affecté par l’ouragan, avait-il écrit. [...] C’est nuageux, mais on annonce ensoleillé et partiellement ensoleillé pour les deux prochaines fins de semaine.»