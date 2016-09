Un proche du ministre Lessard choyé par le gouvernement

Une entreprise dirigée par un ex-conseiller politique de Laurent Lessard a obtenu une subvention de 3 M$ du gouvernement Couillard, sollicitée alors qu’il travaillait encore à son bureau de comté, a appris notre Bureau parlementaire.

C’était pratiquement jour de fête le 4 juillet dernier à la scierie de Parent, située à 200 km de La Tuque.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, s’était rendu sur place pour annoncer une aide financière correspondant à 40 % des coûts d’implantation (7,2 M$) du projet de transformation de résidus forestiers en biocombustible par Pyrobiom Énergies inc.

Le PDG de cette entreprise, Yvon Nadeau, a longtemps été responsable du bureau de comté du ministre Laurent Lessard, à Thetford Mines.

Après avoir momentanément quitté la politique pour mieux se concentrer sur Pyrobiom, M. Nadeau est revenu travailler pendant un an au bureau de comté de M. Lessard, soit de mai 2014 à mai 2015, alors que ce dernier était ministre de la Forêt.

Ciblé par un mandat de lobbyisme

Son ministère était alors pourtant ciblé par un mandat de lobbyisme inscrit au registre public par le partenaire d’affaires de M. Nadeau, Christian Perron (il est aujourd’hui vice-président de Pyrobiom) en lien avec la demande de subvention de 3 M$, et ce, à compter de janvier 2014.

Questionné à trois reprises par notre Bureau parlementaire sur l’implication du ministre et sa connaissance du projet, M. Nadeau s’est montré hésitant. «Si la question c’est: “Est-ce que M. Lessard est intervenu dans le déroulement du projet Pyrobiom”, c’est clair que non. Est-ce que lui était informé que j’avais des projets en tête: la réponse, c’est oui, c’est évident», a raconté M. Nadeau, en entrevue téléphonique.

Avant de quitter la politique une première fois, en 2013, et avant d’y revenir pour un an, en 2014, M. Nadeau dit avoir effectué des vérifications auprès du Commissaire à l’éthique et à la déontologie et «qu’il n’y avait pas de problème».

Photo d'archives, Simon Clark

De son côté, le cabinet du ministre Lessard a soutenu mercredi que M. Nadeau n’aurait «jamais échangé d’aucune façon sur ce sujet (Pyrobiom) avec M. Lessard».

Pyrobiom est devenue, en avril dernier, une filiale du Groupe Rémabec, qui compte parmi ses actionnaires et administrateurs de généreux donateurs libéraux, dont Joey Saputo.

L’actuel porte-parole de Rémabec, Pierre-Olivier Lussier, a déjà travaillé lui aussi pour les libéraux, notamment en tant qu’attaché de presse du ministre Lessard, d’avril 2014 à avril 2015, et auparavant en tant que porte-parole du PLQ dans la circonscription de Philippe Couillard, lors des élections de 2014.

9 moments clés

Avril 2009 - Immatriculation de Pyrobiom Énergies inc. au registraire des entreprises et préparation du modèle d’affaires.

Septembre 2013 - Yvon Nadeau devient PDG de Pyrobiom Énergies inc.

Janvier 2014 - Christian Perron, aujourd’hui vice-président de Pyrobiom, s’inscrit au registre des lobbyistes en raison d’une demande de subvention de 3 M$ pour un projet de transformation des résidus forestiers en huile pyrolytique pouvant remplacer le mazout lourd.

Mai 2014 - À la demande de Laurent Lessard, Yvon Nadeau revient à son bureau de comté en tant que conseiller politique aux dossiers économiques, miniers et spéciaux, tout en demeurant PDG de Pyrobiom Énergies.

Avril 2015 - Groupe Rémabec achète la scierie de Kruger située à Parent.

Mai 2015 - Yvon Nadeau quitte le bureau de comté de Laurent Lessard.

Avril 2016 - Pyrobiom devient une filiale du Groupe Rémabec, le plus grand entrepreneur forestier privé et le deuxième scieur en importance au Québec.

Juillet 2016 - Les ministres Pierre Arcand et Julie Boulet annoncent, à même le Fonds vert, l’attribution d’une aide financière de 3 M$ à Pyrobiom Énergies pour son projet de valorisation de biomasse forestière en biocombustible évalué à 7,2 M$, sur le site de la scierie Parent.

Août 2016 - Yvon Nadeau assiste à l’assermentation de Laurent Lessard en tant que ministre des Transports, à l’Assemblée nationale.