Une autochtone nommée à la tête

Québec a nommé l’ex-grand chef de la nation atikamekw pour succéder à Julie Miville-Dechêne à la tête du Conseil du statut de la femme.

Eva Ottawa est ainsi devenue, jeudi, la première autochtone à prendre la direction d’un organisme consultatif du gouvernement du Québec.

«Je tiens donc à souligner le caractère historique de cette nomination», a affirmé dans un communiqué la vice-première ministre et responsable de la Condition féminine, Lise Thériault.

En plus d’avoir occupé, dans son parcours récent, le poste de grand chef atikamekw, Mme Ottawa a été commissaire à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Elle détient des diplômes en sociologie et en droit.

«Mme Ottawa représente un véritable modèle de réussite pour toutes les Québécoises, a ajouté la vice-première ministre Thériault. Son parcours, tant académique que professionnel, est exemplaire. Son apport contribuera assurément à faire du Québec une société encore plus juste et égalitaire.»