Une chance pour Cato

L’un a été destitué et l’autre a obtenu une promotion. Ce n’était qu’une question de temps avant que les Alouettes brassent la soupe au poste de quart.

La formation montréalaise a bousillé deux belles occasions d’affilée pour revenir au plus fort de la lutte dans la section de l’Est. Il n’en fallait pas plus pour que le quart Kevin Glenn voie l’herbe lui être coupée sous les pieds par son dauphin, Rakeem Cato.

Pressenti par certains pour revenir aux commandes de l’attaque cette saison et devenir le quart d’avenir de cette franchise, Cato avait finalement vu l’organisation lui préférer le vétéran de 37 ans.

«Pendant plusieurs années, les gens ont dit que nous n’avions aucune relève au poste de quart, a indiqué Calvillo. Tu ne sais pas ce qu’un joueur a dans le corps tant qu’il n’est pas en situation de match. On sentait qu’il fallait donner une chance à Cato.»

«Nous n’avons pas jeté l’éponge, a mentionné Calvillo. On a connu des hauts et des bas et nous avons été proches à plusieurs occasions. Tout est encore possible.»