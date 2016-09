Une ouverture hollywoodienne

TORONTO | Le Festival de Toronto s’est offert une soirée d’ouverture très hollywoodienne jeudi en déroulant son tapis rouge aux stars du western Les sept mercenaires.

C’est sous les regards et les cris de nombreux curieux et fans que les Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke et Vincent D’Onofrio ont défilé jeudi soir sur le long tapis rouge déroulé à l’entrée du chic Roy Thomson Hall, en plein cœur de la Ville Reine. Comme chaque année, les festivaliers torontois et chasseurs d’autographes se sont présentés en grand nombre pour voir (et espérer prendre en photo) les stars sortant de leurs limousines.

Ce manège se répétera à de nombreuses reprises pendant la prochaine semaine. Plusieurs premières de films sont prévues chaque jour pendant le festival et un nombre impressionnant de vedettes sont attendues sur le tapis rouge d’ici la fin de l’événement, le 18 septembre. Emma Stone, Nicole Kidman, Amy Adams, Matthew McConaughey, Natalie Portman, Charlize Theron, Justin Timberlake et Reese Witherspoon font, entre autres, partie des stars qui feront le bonheur des photographes au cours des prochains jours.

Roger Frappier honoré

Par ailleurs, le Festival de Toronto s’est amorcé de belle façon jeudi pour le producteur québécois Roger Frappier qui a eu l’honneur d’être sacré producteur de l’année par la Canadian Media Producers Association (CMPA). M. Frappier (La Grande Séduction) a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre, mais aussi pour son travail dans la dernière année pour la production du film Two Lovers and a Bear, de Kim Nguyen.

«Je suis très content parce que ce sont mes confrères producteurs qui ont voté pour moi. C’est une belle reconnaissance de leur part», a confié Roger Frappier, joint jeudi.

D’autres producteurs québécois ont déjà reçu ce prix dans le passé, dont Denise Robert (Les Invasions barbares) et André Rouleau (Starbuck).