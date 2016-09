Une vidéo hallucinante de Paris vue plus de 14 millions de fois (VIDÉO)

Le site My Little Paris est un site web et une page Facebook qui a pour mission de faire découvrir Paris sous un autre angle, plus «underground», hors des sentiers battus et en marge des attraits touristiques traditionnels.

Pour faire la promotion du site, ils ont publié mardi sur leur Facebook, une vidéo mettant en vedette une jeune voltigeuse adepte du «parkour», soit de l’escalade acrobatique et du saut d’un building à un autre sans aucune attache.

La vidéo s’ouvre sur la jeune femme qui nous fait signe de la suivre et c’est en sautant et courant sur les toits de Paris qu’elle nous faire découvrir la ville. Elle bondit d’un toit à l’autre comme un oiseau et va même parfois jusqu’à rentrer chez des gens.

Capture YouTube

Capture YouTube

Le résultat est hallucinant et en deux jours seulement, la vidéo été vue plus de 14 millions de fois sur le Facebook de My Little Paris.

Voici la vidéo!