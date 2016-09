Usher reçoit la 2588e étoile du Walk of Fame

LOS ANGELES - Le chanteur R&B Usher s'est vu remettre mercredi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, la 2588e, demandant avec humour à ses fans de venir régulièrement pour la faire briller.

Étaient présents Stevie Wonder, will.i.am des Black Eyed Peas et le producteur américain Harvey Weinstein.

«C'est grâce à vous tous que je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à vous que cette étoile brillera ici et je vous laisse - c'est votre responsabilité - descendre ici à chaque fois que l'occasion se présente pour venir faire briller mon étoile», a-t-il plaisanté. «C'est la moindre des choses que je puisse vous demander étant donné que je vais me faire marcher dessus!».

Le chanteur âgé de 37 ans a gagné 8 Grammy Awards et vendu au total plus de 65 millions d'albums. Parmi ses hits, on dénombre Can U Get Wit It, U Remind Me, ou encore U Don't Have To Call.

La première étoile de cette célèbre avenue d'Hollywood a été remise à l'actrice américaine Joanne Woodward le 15 août 1958.