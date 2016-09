Valérie Roberts et Martin Juneau dévoilent ENFIN leur projet secret

Valérie Roberts et Martin Juneau ont choisi de s’unir dans la vie comme en business. Le couple québécois très médiatisé lancera prochainement un projet de documentaire web intitulé Amuse-bouches.

Le concept? Martin Juneau cuisine et Valérie Roberts anime la conversation avec des invités différents à tous les épisodes.

«Je nourris les gens qui sont là pis Val, elle, elle aide à faire nourrir les conversations. C’est un hybride entre la gastronomie et la culture», raconte le chef.

«Amuse-bouches dans le fond le principe c’est de faire des soupers entre amis comme on fait d’habitude, mais avec des gens qui ne sont pas là d’habitude», renchérit l’animatrice de CKOI.

Le couple promet aussi une incursion dans leur vie personnelle.

«On va parler de s’exposer en couple, on va parler de la famille, on va parler de nos horaires et du stress, on va parler de mariage», explique Roberts.

Par ailleurs, dans la bande-annonce d’Amuse-bouches, on peut voir quelques images du mariage à Las Vegas du couple, ainsi que du tatouage commun qu’ils se sont fait faire.

capture d'écran

«C’est comme notre bébé, vous entrez dans notre intimité...», peut-on lire sous la publication de la vidéo.

Pour le moment, on ne connaît pas la date de publication des épisodes. Il faudra suivre le compte Facebook d’Amuse-bouches pour en savoir plus.