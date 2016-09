Vous êtes pas écœurés de la pub à la télé!

Ces jours-ci s'ouvre une nouvelle saison de télé qui s'annonce palpitante. À Radio-Canada et TVA, il y a abondance de dramatiques. De nouvelles séries qui promettent et des anciennes dont on s'est ennuyé. «V» aussi a des nouveautés, les spécialisées n'en manquent pas et les chaînes anglophones et américaines annoncent un hiver à nous garder scotchés au petit écran. Je ne dis rien des grands imposteurs comme Netflix qui s'introduisent sur nos écrans par le biais d'internet. Comme le font aussi le club Illico, tou.tv, Shomi et cie que j'appelle les «légitimes», puisqu'eux paient taxes et impôts.