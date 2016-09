VRAK délaisse les jeunes

MONTRÉAL – Après MuxiMax qui a abandonné son mandat musical pour devenir tout simplement Max, c’est au tour de VRAK de se repositionner dans le paysage télévisuel.

Les ados ne trouveront plus leur compte cet automne sur la chaîne spécialisée, destinée initialement aux 9 à 12 ans. Parmi les nouveautés, aucune n’a été prévue pour remplacer les défuntes «Camping de l’ours», «L’appart de 5e», «Vrak Attak», «Le monde selon Thomas Gauthier», «Enfants Roy», «Encore sous la garantie» et «KARV, l’anti.gala».

Après 15 ans d’existence, «Vrak change du tout au tout», a dit l’humoriste Phil Roy, jeudi matin, lors du dévoilement du nouveau logo et de la programmation de la chaîne.

«On ne s’intéresse plus à des jeunes adolescents, on s’adresse à un public qui va ressembler aux artisans: des jeunes adultes qui n’ont pas fini leurs secondaires ou des gens qui sont propriétaires d’un condo», a poursuivi celui qui sera à la barre de la nouvelle revue humoristique de l’actualité – «ALT» (actualité légèrement tordue) -, entouré de sept chroniqueurs dont Léane Labrèche-Dor et Jean-François Provençal.

«Notre public, c’est notre talent qui est en ondes (...) axé sur les réseaux sociaux», a renchéri Johane Landry, directrice des productions originales et chef de marque. Celle-ci refuse toutefois d’accoler l’étiquette de milléniaux à son public cible, lui préférant celle de «Becomers», des gens en devenir.

À l’image de la génération techno, les nouvelles propositions se déclineront-elles sur les plateformes numériques? Vrak parie plutôt sur le modèle traditionnel. «On demeure une chaîne linéaire. On veut qu’ils (les téléspectateurs) regardent l’antenne», a dit Mme Landry.

Ainsi, la comédie «Lourd», lancée sur le web en 2013 et mettant en vedette Élisabeth Smith, Sarah Mottet et Camille Piché-Jetté, s’emparera du petit écran au mois d’octobre.

Le magazine musical «Pl>y» animé par Nicolas Ouellet et l’émission mode «Switch tes fripes» pilotée par Vanessa Pilon et la styliste Roosa-Karoliina Maunula sont les deux autres nouveautés qui feront leur entrée en ondes.

Au nombre des retours, notons «Code F» et son adaptation masculine - «Code G» à l’hiver, «Le chalet», «MED» ainsi que «Jérémie».