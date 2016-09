3 vins pas chers pour la rentrée

Pour plusieurs d’entre nous, la rentrée signifie beaucoup de dépenses pour équiper tout le monde, petits et grands, en articles scolaires de tout genre. Le retour à la routine bouscule la maisonnée qui a passé l’été à profiter du soleil et des vacances. C’est aussi le temps de l’année pour retourner aux petits prix et aux valeurs sûres qui vous permettront d’économiser temps et argent. Afin de vous aider dans vos choix cette semaine, je vous partage quelques suggestions en accord avec des menus simples, parce qu’on peut aussi se faire la vie facile.

Blanc

Chardonnay 2015 ★★ | $ ½ Photo courtoisie

Fleur du Cap, Western Cape, Bergkelder: Un classique de mon répertoire ‘petit prix’, il est, millésime après millésime, fidèle à lui-même. Bergkelder signifie, le ‘cellier dans la montagne’. C’est en fait l’endroit dans lequel les facilités se trouvent dans la ville historique de Stellenbosch. Le domaine a été fondé en 1968 et propose un chardonnay issu de plusieurs vignobles du Western Cape. Le vin attaque sur de jolies notes fruitées et fait place à une bouche légèrement poivrée. Le vin est frais et bien équilibré. Difficile de faire mieux dans ce budget. Comme nous sommes encore en saison du maïs, profitez-en, il saura joliment compléter ce dernier servi avec juste une touche de sel.

14 % Afrique du sud | Vin blanc | 14,95 $ | 4,3 g/L

CODE SAQ : 00340406

Rouge

Chianti Classico 2013 ★★ ½ | $$ Photo courtoisie

San Felice: Ce Chianti est un vieux routard du répertoire général, que j’ai redégusté avec plaisir il y a quelques jours. Son étiquette ayant changé dernièrement, il se pourrait que vous ne le reconnaissiez pas en tablette. Il est typique de l’appellation et a tout ce qu’on aime d’un Chianti. En dominance de sangiovese, appellation oblige, ce vin offre un très joli nez sur la rose séchée, la cerise et le moka. La bouche est élégante, aux notes de garrigue, moka et tabac. Il complétera à merveille une pizza, ou un bon vieux spaghetti sauce bolognaise. Et pour ceux qui en ont les moyens, si vous passez en Toscane lors de votre prochain voyage en Italie, San Felice a un hôtel Relais et Châteaux tout à fait magnifique... Parce que c’est toujours beau de rêver.

13 % Italie | Vin rouge | 19,95 $ | 2,1 g/L

CODE SAQ : 245241

El Petit Bonhomme 2014 ★★ | $$ Photo courtoisie

Jumilla, Nathalie Bonhomme: Ce vin est élaboré par la Québécoise Nathalie Bonhomme, en collaboration avec le producteur Juan Gill dans l’appellation Jumilla. Située au sud de l’Espagne, cette région a le vent dans les voiles depuis quelques années avec son cépage phare, le monastrell, qu’on appelle aussi mourvèdre en France. Ce dernier est en dominance dans la cuvée El petit Bonhomme qui est complétée par grenache et syrah. C’est une bombe de fruit bien mûr aux notes de compote de cerise, moka et confiture qui me rappelle le gâteau forêt-noire. Sa bouche est pleine et riche, aux notes de kirsch, moka, réglisse et garrigue. Pour étirer la saison du BBQ avec une pièce de bœuf ou des ribs par exemple, ce sera parfait.

14 % Espagne | Vin rouge | 17,25 $ | 2,4 g/L

CODE SAQ : 12365541

★ Correct