«Célibataires et nus»: 30 répliques épiques du 2e épisode

Encore une fois cette semaine, les participants de l'émission Célibataires et nus à MusiquePlus nous en ont fait voir de toutes les couleurs (mais surtout de la couleur peau).

L'équipe dévouée du Sac de chips n'avait donc d'autre choix que de relever les répliques les plus croustillantes, que voici sans plus tarder.

*Fait cocasse, Charlotte, l'une des participantes de cette semaine, était l'aussi candidate de notre série estivale L'amour en auto.

Vtélé / Datsit Studios

1. «J’ai déjà rencontré quelqu’un nue, à ma naissance. C’était le médecin.»

Charlotte, qui a apparemment vu le jour dans un hôpital naturiste.

Vtélé / Datsit Studios

2. «Tu fais quoi dans la vie à part être nu?» - Charlotte

La nudité, une job à temps plein?

Vtélé / Datsit Studios

3. «Femme idéale, ben physiquement, c’est sûr, faut... moi j’ai des critères vraiment haut. Faut qu’à soit vraiment belle physiquement. Sportive. Des seins... ben j’veux qu’y soit quand même assez gros, là, j’te dirais.»

Loïc, 21 ans, un homme pour qui le physique, c'est vraiment important.

4. «J’te dirais qu’à Sherbrooke y’a pas ben ben de filles que j’me vois avec. C’t’une p’tite ville, tout le monde se connaît.»

Et maintenant, tout le monde à Sherbrooke va t’avoir vu tout nu. Bravo!

Vtélé / Datsit Studios

5. «Ok, maintenant, Charlotte, j’vais t’introduire... mon exercice préféré au gym.»

D'où l'importance de bien choisir ses mots dans un show de tout nus.

Vtélé / Datsit Studios

6. «Toi, t’aimes tu ça, faire des poids haltères?»

Décidément, Loïc sait parler aux femmes.

Vtélé / Datsit Studios

7. «Nous autres, les gars, on aime ben ça avoir une belle shape.»

Mon cher Loïc, les gars du Sac de chips te confirment qu’une belle shape, c’est pas la priorité de TOUS les gars.

Vtélé / Datsit Studios

8. «Loïc il fait une bonne impression de loin. Plus on s’en rapproche, plus ça se corse.»

Ouch.

Vtélé / Datsit Studios

9.«Attends, là, faut qu’j’voye comme du monde.»

Ah, on pensait que c’était juste flou pour nous autres!

Vtélé / Datsit Studios

10. «Là y’était pas... [paf! paf!], tsé... Faque j’ai comme... J’vas laisser l’bénéfice du doute.»

Stéphanie est un peu déçue que Yan ne soit pas au garde-à-vous pour leur première rencontre.

Vtélé / Datsit Studios

11. «J’aurais dû amener la mienne, ‘est pénétrable aussi. Ha ha ha ha ha!»

Stéphanie, vantant les mérites de son huile à massage (qui est mangeable, en plus).

Vtélé / Datsit Studios

12. Stéphanie a de grands projets pour Yan: «Pour vrai, j’ai juste hâte de te mettre une laisse dans l’cou.»

Vtélé / Datsit Studios

13. «Je voulais oser un peu plus cette fois, alors je voulais un bisou pour cette activité-là.»

Visiblement, Charlotte n’a pas la même définition du mot «osé» que Stéphanie.

Vtélé / Datsit Studios

14. Loïc a la mèche (de cheveux !) un peu courte: «A m’a vidé de l’eau su'a tête, j’avais toute mis de la pâte dans mes cheveux, toute, ça m’a décoiffé devant la caméra. Je l’ai mal pris, j’ai versé la bière.»

«C’tait pas ben ben intelligent, mais des fois j’fais des actions sans penser. (lol)»

Ben quin!

Vtélé / Datsit Studios

15. Yan a visiblement été échauffé par les rapprochements avec Stéphanie dans la piscine: «La piscine était rendue un peu chaude, j’pourrais vous l’confirmer.»

16. «J’suis cruelle. J’quand même assis quasiment sur ta q****.» -Stéphanie

Diantre, on se croirait presque à Guantánamo!

Vtélé / Datsit Studios

17. «J’ai jamais d’bobettes, moi. J’sais pas c’est quoi.»

Stéphanie, qui n’a jamais été vendeuse à la Senza.

Vtélé / Datsit Studios

18. Loïc: «'A l’a un beau physique, [...] un beau p’tit cul. Y manque p’t’être un peu d’seins, j’te dirais.»

Stéphanie: «J’pense qu’y’est pas assez bien membré pour moi.»

On peut peut-être arriver à un compromis, les amis?

Vtélé / Datsit Studios

19. «Ah, os*** qu’ça va être sexy, ça! Ça m’a tout le temps excitée de voir deux gars s’embrasser.»

On ajoute ça à la longue liste des choses qui excitent Stéphanie. Malheureusement pour elle, Loïc, lui, est moins chaud à l’idée.

«Non! J’touche pas à un gars!»

Vtélé / Datsit Studios

20. «Alyssia, pour la troisième candidate, j’ai quand même été content. Pour vrai, une candidate qui est différente des autres.»

Yan, le parfait gentleman.

Vtélé / Datsit Studios

21. «Twister! D’habitude j’fais ça avec mes tantes. Fait que c’t’assez bizarre de faire ça tout nu avec une fille.»

Alexandre n’a visiblement pas le même genre de partys de famille que nous.

22. «J’pense que c’est l’temps record qu’un gars a réussi à m’faire écarter les jambes à une première date.»

On se rappelle qu’on parle bien ici du jeu Twister, han?

Vtélé / Datsit Studios

23. Charlotte frenche dans la langue de Shakespeare

«T’es cute, chu cute, on s’frenche, let’s go.»

Vtélé / Datsit Studios

24. «Un chien c’est plus fidèle qu’une femme et c’est moins dur à comprendre... C’est propre, il se lèche les fesses tout seul.»

Alexandre déclare son amour pour les chiens. Parce qu’on est 2016.

Vtélé / Datsit Studios

25. «Tu veux que j’mange ta fraise? [...] Toi tu veux-tu une cantaloupe (sic)? Ça va être sensuel.»

Alexandre joue les Louis-François Marcotte.

Vtélé / Datsit Studios

26. « La sensation est assez...

- On dirait du papier à bulles.

- Assez juteux.»

Yan et Alyssia nous préparent un grand cru.

Vtélé / Datsit Studios

27. «Ah ben moi ch’tout nu, ça l’air.»

Alexandre n’avait visiblement pas eu le mémo à propos du code vestimentaire...

Vtélé / Datsit Studios

28. «Moi j’cherche une fille bronzée, musclée, des gros totons r’faites à 10 000$.»

On a compris, Loïc, t'aimes ça les jeux gonflables.

29. «Ça serait pas pantoute la fille que j’présenterais à mes parents, là. Tsé mes parents sont allés à l’université, toute.»

Loïc devrait peut-être suivre l’exemple de ses géniteurs.

Vtélé / Datsit Studios

30. «C’est sur j’vais y mettre une laisse. J’vais vous envoyer des photos.»

On a hâte de voir ça!