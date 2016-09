9 trucs faciles pour des lunchs plus abordables

La saison des lunchs d’école est démarrée avec tous les soucis que cela occasionne aux familles.

On finit toujours par ne plus savoir quoi mettre dans la boîte à lunch des enfants. On s'inspire des menus qu'on découpe un peu partout dans les magazines et les calendriers des détaillants. Mais, souvent, l'imagination nous manque.

Voici quelques trucs pour passer au travers.

Emballez les collations dans des plats de plastique au lieu des sacs de plastique. On économise et c’est mieux pour l’environnement.

Préparez les collations à l’avance la fin de semaine. Économie de temps le matin!

Mangez les restants! Oui, le poulet du soir peut devenir un très bon sandwich ou une salade le lendemain.

Coupez les aliments vous-mêmes! Je sais que ça peut avoir l’air bizarre, mais acheter un jambon et le trancher soi-même en fines tranches reste moins coûteux. Même chose pour les fromages: c’est bien beau les Ficello et autres, mais si on calcule qu’il en coûte 5 $ pour 320 g (en solde) et que l’on peut souvent avoir 450 g à 4 $, pas besoin de calculer longtemps. Même chose pour les légumes: si vous les achetez déjà coupés, cela vous coûtera en moyenne 5,50 $ la livre, contre moins de 1 $ la livre!

Achetez en grande quantité. Au lieu d’acheter des petites collations en «format lunch», achetez une grande quantité et séparez le tout. Bon pour le portefeuille et l’environnement.

Évitez les «lunchs packs» et utilisez des plats avec différentes sections dans lesquelles vous pouvez mettre des petits cubes de jambon, du fromage, des craquelins et des petits légumes (ce qui manque souvent...). Le lunch sera prêt rapidement.

Faites vous-mêmes vos yogourts à boire: ½ tasse de yogourt à la vanille, 1 tasse de lait et 1 tasse de fruits décongelés. Placer le tout au mélangeur et verser dans des contenants hermétiques. Brassez et savourez! Cela revient beaucoup moins cher et vous savez ce que vos enfants absorbent.

Les raisins sont chers depuis quelque temps, donc lorsque vous trouvez une aubaine, surgelez-les. Vous pourrez les ajouter dans les lunchs et ils seront délicieux encore un peu surgelés à la collation.

Les bleuets sont aussi une belle option, souvent nous pouvons avoir 600 g pour 3 $ dans la section des surgelés. Avec une petite cuillère, ça ne tache pas les doigts.

Il existe plein de belles petites recettes qui utilisent un bocal de conserve style Mason. Vous mettez une première partie dans le pot en vitre, et ajoutez un contenant vide de style compote Mott’s que vous mettez par-dessus le couvercle et vous vissez. Carottes, concombres, céleri avec petite trempette et le tour est joué. Un autre avantage: vous pouvez les préparer d'avance!

Pas juste pour les enfants !

En moyenne, un lunch au restaurant coûte 15 $. Un lunch préparé à la maison peut vous coûter moins de 3 $.

On parle donc d’une économie de 12 $ par jour.

C’est 60 $ par semaine! Si l'on calcule pour 10 mois, c’est 2400 $ par année! Bref, cela représente un très beau voyage dans le Sud! En plus, vous mangez mieux! Même principe: préparez d’avance et vous serez moins tentés de dépenser pour rien.

Bon appétit!