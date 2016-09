À fond la caisse!

Ils ne seront qu’une quinzaine d’engagés, mais plus de la moitié sont des prétendants logiques à la victoire.

Le jeune Ontarien de 16 ans, véritable révélation de l’année à sa première saison complète, compte 30 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Andrew Ranger.

«Notre opportunité, c’était à Mosport [la semaine dernière], a-t-il poursuivi, mais des ennuis mécaniques nous ont contraints encore une fois à l’abandon. Je vais me présenter à Saint-Eustache avec la volonté de gagner, je n’ai pas le choix.»

«Honnêtement, j’ai signé la victoire avec un peu de chance en 2015, a-t-il ­expliqué. Mais ça fait partie de la course.

La piste ovale (longue d’à peine 0,64 kilomètre) a toujours procuré des débats musclés et il faut s’attendre au même ­scénario ce soir.

L’an dernier, la course avait été prolongée de six tours, tout en étant marquée par 10 changements de meneurs et 9 drapeaux jaunes.