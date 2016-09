BRP dévoile une perte de 69 millions $

VALCOURT – Le fabricant de produits récréatifs BRP a dévoilé une perte stable pour le deuxième trimestre, marqué par l’inscription d’une charge supplémentaire de 43 millions $ relativement à un litige qui l’oppose à son concurrent Artic Cat.

La perte s’est élevée à 68,9 millions $ ou 0,61 $ par action, comparativement à 68,3 millions $ ou 0,58 $ par action au trimestre correspondant l’an dernier.

Dans le cadre d’une série d’actions en justice, un juge a accordé des dommages-intérêts supplémentaires à Artic Cat, à qui il a donné raison dans le cadre d’une poursuite pour violations de brevets de motomarines. BRP a porté la cause en appel le 23 août.

Les revenus de l’entreprise de Valcourt ont progressé de 44 millions $ ou 5,4 % pour se chiffrer à 856,1 millions $. La hausse s’explique par une augmentation des ventes de produits toutes saisons et par l’effet favorable des taux de change.

Le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, s’est dit satisfait du trimestre terminé à la fin de juillet.

«Nous sommes sur une bonne lancée avec les modèles Can-Am Defender, mis en marché en septembre dernier, et l'enthousiasme qu'ont suscité les plus récents lancements de produits tels les nouveaux moteurs Evinrude E-TEC G2 et le véhicule Can-Am Maverick X3», a-t-il commenté.