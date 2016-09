Ces Américains tentent de «s’amuser» avec le 11-septembre. La suite ne vous étonnera pas vraiment...

À quelques jours du 15e anniversaire du 11-septembre, la blessure demeure vive aux États-Unis à en juger par les récentes réactions à des clins d’œil jugés mal avisés aux attentats meurtriers.

À l’approche de l’anniversaire funeste, une boutique de matelas de Sacramento dévoilait une promotion saugrenue hier: la vente «tours jumelles». La publicité se termine avec la gérante de l’établissement, Cherise Bonanno, qui bouscule deux de ses employés. Ceux-ci percutent par la suite deux «tours» de matelas. «Nous n’oublierons jamais!», lance-t-elle par la suite.

Évidemment, la démarche choque, la vidéo sur la page Facebook a été remplacée par une lettre d’excuse et les internautes insultent allègrement les propriétaires du Mattress Store sur les réseaux sociaux depuis.

La veille, c’était un Wal-Mart de Floride qui proposait un «hommage» au 11-septembre pour écouler des boissons gazeuses...

Encore une fois, Twitter a été envahi de commentaires dénonçant «l’œuvre». «Malade... et pas dans le sens positif du terme» note @Mrrwraoh. «C’est ridicule! Enlevez ça!», ajoute @online_shawn et ainsi de suite.

Ce mardi, deux participants de l’événement «geek» Dragon*Con se sont retrouvés dans l’eau chaude alors que des photos prises de leurs costumes - des immeubles en feu - ont été liées au 11-septembre.

They gave this cosplay 9/11 at Dragoncon pic.twitter.com/fxyAGCY50O