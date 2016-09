Chantal Petitclerc au Temple de la renommée

L'ex-athlète paralympique canadienne Chantal Petitclerc a été intronisée au Temple de la renommée paralympique, vendredi, lors d’une cérémonie, pendant les Jeux paralympiques de Rio.

Le nageur japonais Junichi Kawai, l’athlète suisse Franz Nietlispach, la regrettée archère néo-zélandaise Neroli Susan Fairhall ainsi que l'entraîneur américain Martin Morse ont aussi obtenu cet honneur.

Petitclerc occupe le rôle de chef de mission avec l’équipe canadienne. Depuis le mois de mars, elle est également sénatrice à Ottawa.

La Québécoise détient le record pour le plus de médailles aux Jeux paralympiques avec une récolte de 21 réussites, dont 14 d’or.

Petitclerc a entamé sa récolte lors des Jeux de Barcelone en 1992 et a participé aux quatre éditions suivantes. Lors de sa dernière participation en 2008, elle a battu le record mondial au 200 mètres T54 et détient toujours la marque.

Le Temple de la renommée paralympique a vu le jour en 2006 et vise à reconnaître l’excellence sportive, l’esprit sportif et la participation aux activités communautaires des athlètes et entraîneurs.