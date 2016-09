Coupe du monde: un trio à terroriser les défenseurs

Déjà que sa formation présente un visage plus qu’intéressant, l’entraîneur de l’équipe nord-américaine des 23 ans et moins Todd McLellan a décidé de jongler avec ses trios, vendredi, et de réunir Connor McDavid, Jack Eichel et Johnny Gaudreau au sein du même trio.

«La vision du jeu et le sens du hockey sur ce trio sont très élevés. Ça nous porte à croire qu’ils pourront créer et faire des jeux. On a de très bons patineurs, de bons fabricants de jeu, des joueurs pouvant gagner des mises au jeu du côté gauche [McDavid] et du côté droit [Eichel]. Ça nous permettra d’avoir la possession de la rondelle. Jack a pris beaucoup de tirs au but hier, ce qui est un point positif, tandis que Connor a utilisé sa vitesse et battu plusieurs défenseurs à un contre un. De son côté, Johnny a bien contrôlé la rondelle et a fait des jeux», a expliqué l’entraîneur.

Depuis qu’ils ont été sélectionnés, McDavid et Eichel sont constamment comparés, comme c’est le cas chaque année lorsque deux joueurs de talent sont choisis premier et deuxième au repêchage.

«Après tout ce que nous avons traversé, le repêchage et tout, ce sera spécial de jouer ensemble, a reconnu Eichel. Connor et Johnny sont deux excellents joueurs. Ça fait un certain temps que je n’ai pas joué à l’aile, alors ce sera quelque chose de différent.»

UNE ÉQUIPE SCRUTÉE

Il est plutôt rare que les trios d’une équipe en plein camp préparatoire soient aussi scrutés à la loupe. Pourtant, la formation excitante que présente l’Amérique du Nord sur papier fait en sorte que la planète hockey veut savoir qui jouera avec qui.

«Je crois que le monde continue de suivre notre équipe, car nous comptons sur tellement de bons joueurs, affirme McLellan. Maintenant, pourquoi changer un groupe qui a gagné 4 à 0? La réponse est qu’on doit savoir s’il y a de meilleures combinaisons avant le début du tournoi. Quand on a évalué le match, on n’a pas apprécié certaines facettes de notre jeu. On n’a pas atteint notre plein potentiel. On a été rapides et on a eu la rondelle, mais on n’a pas fait grand-chose avec elle, on n’a pas lancé assez, on n’a pas créé de deuxième chance de marquer. Il y a des facettes du jeu qu’on doit améliorer.»

MACKINNON AVEC DROUIN

Todd McLellan a également décidé de conserver le duo Nathan MacKinnon et Ryan Nugent-Hopkins et d’ajouter à leurs côtés Jonathan Drouin.

Il s’agit donc d’un retour au sein de la même unité pour MacKinnon et Drouin, depuis qu’ils ont fait la pluie et le beau temps avec les Mooseheads d’Halifax.

«On n’a pas changé en tant que joueurs. On se connaît tellement sur la glace. Je sais où il est et lui aussi. Ça va bien aller», a assuré Drouin.

De l’expérience derrière le banc

Photo Stevens LeBlanc

Équipe Amérique du Nord compte peut-être sur les futures vedettes de la LNH, mais elle peut compter sur un personnel d’entraîneurs et de dirigeants bien expérimentés aussi.

L’entraîneur Todd McLellan est accompagné par l’entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, par celui des Coyotes de l’Arizona, Dave Tippett, ainsi que par Gerard Gallant, des Panthers de la Floride, derrière le banc.

«C’est toujours bien d’être autour d’autres entraîneurs. Tu as la chance de voir leurs façons de travailler. En tant qu’entraîneur, tu veux toujours apprendre. C’est drôle de voir que tout le monde à des pratiques différentes qui reviennent toujours aux aspects similaires du jeu. C’est une belle expérience de travailler avec ces entraîneurs et de voir comment ils travaillent», a mentionné le plus expérimenté du groupe, Tippett, qui compte 1032 matchs comme entraîneur-chef en saison régulière dans la LNH derrière la cravate.

HEUREUX POUR BOUCHER

D’ailleurs, Tippett a eu beaucoup d’influence sur Philippe Boucher. L’actuel entraîneur des Remparts de Québec a souvent mentionné que celui qui l’a dirigé à Los Angeles et Dallas avait été un mentor pour lui.

De son côté, l’actuel entraîneur des Coyotes ne se dit pas surpris que Boucher ait trouvé sa voie dans le monde du hockey après sa retraite comme joueur, en 2009.

«Que ce soit à Los Angeles, où il commençait dans la Ligue, ou à Dallas, Philippe a toujours été une très bonne personne, un bon coéquipier qui avait le respect de ses pairs. En tant qu’entraîneur, tu dois te soucier des gens avec qui tu travailles et tu dois sentir un respect réciproque de la part de tes joueurs. Philippe connaît le hockey, et je savais qu’il serait un bon gars de hockey et je suis content qu’il connaisse du succès», a-t-il mentionné à la sortie de l’entraînement des siens au Centre Vidéotron.

CONFIANT POUR DUCLAIR

S’il dirige certains des meilleurs jeunots du hockey à la Coupe du monde, Tippett peut en dire autant de sa formation arizonienne où il a notamment Anthony Duclair sous sa gouverne.

«Pour qu’on s’améliore, ces jeunes doivent franchir la prochaine étape. Parfois, à la deuxième saison, les attentes sont trop élevées et tu ne peux pas les atteindre. Anthony doit continuer de prendre de la maturité dans son jeu. Il travaille très fort pour ça.»