De Rouyn-Noranda à Las Vegas

MONTRÉAL - Dénicher les meilleurs jeunes joueurs de hockey disponibles : voici le quotidien du Québécois de 25 ans Raphaël Pouliot depuis 2012. Cette année, la seule différence est qu’il le fera pour la nouvelle équipe de Las Vegas dans la Ligue nationale de hockey (LNH), au lieu des Huskies de Rouyn-Noranda.

Le but ultime du nouveau recruteur responsable des territoires du Québec et des Maritimes demeure de déceler les perles rares, mais les signes qui lui permettront de bien faire son travail seront bien différents.

«Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), quand tu optes pour un joueur, c’est pour qu’il contribue au succès de ton équipe à court terme. Dans la LNH, tu dois davantage projeter ce que deviendront les joueurs à long terme.»

Tout juste revenu de sa première visite à vie dans la capitale du divertissement, Pouliot était lui-même impressionné par l’ambiance unique de la ville. Son poste l’obligeant à travailler en collaboration avec les jeunes joueurs, il devra s’assurer de leur sérieux, car Las Vegas possède son lot de distractions.

«Je soupais mardi soir et on aurait dit l’heure de pointe à Montréal, a lancé à la blague le jeune homme. Plus sérieusement, lorsque je parlais de projeter l’avenir des joueurs, ce n’était pas seulement sur la glace. Je devrai tenter de prédire quel genre de personnes deviendront les espoirs qui attireront mon attention. Un joueur peut avoir de bonnes aptitudes, mais tout peut changer avec 2 ou 3 millions $ dans tes poches! À Montréal, tu dois pouvoir performer malgré la pression médiatique. À Vegas, tu dois être responsable et te concentrer sur le hockey.»

Partir de zéro

En acceptant ce poste avec l’équipe de Bill Foley, Pouliot a également accepté de participer à la mise en place des fondations de la 31e équipe du circuit Bettman.

«Je me considère chanceux de me joindre à une nouvelle organisation. Au cours du repêchage, il arrive que certaines équipes doivent passer par-dessus des joueurs de talent, car ils doivent absolument combler un besoin. Lors de mon premier repêchage en 2017, nous n’aurons pas ce problème!»

«Des puissances de la LNH comme les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago ont construit leur équipe via le repêchage et c’est exactement ce que je veux faire», a fait savoir celui qui a joué trois saisons dans la LHJMQ.

Les Huskies tatoués sur le cœur

Malgré qu’il s’agisse d’une belle opportunité, le fils de l’entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst Mario Pouliot est triste de quitter les Huskies.

«Je mentirais si je disais que ça ne me fait rien. Je vais quand même m’assurer que la transition se passe bien et je garderai un œil sur ce qui se passe avec l’équipe.»

Verrons-nous des joueurs des Huskies à Las Vegas dans les prochaines années?

«Peut-être! Je les regarde jouer depuis plusieurs saisons», a lancé en riant Pouliot