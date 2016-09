Des courbes, des hommes et Robert Mapplethorpe

Pour son exposition automnale, le musée des Beaux-Arts de Montréal a choisi de présenter les photographies plus ou moins controversées de l’artiste américain Robert Mapplethorpe (1946- 1989).

Apôtre d’une certaine contre-culture, affichant ouvertement son homosexualité et un attrait certain pour le sexe : « le sexe est une expérience qui n’a d’équivalent nulle part. Il se situe pour moi au-delà de toute expérience », les 300 œuvres qui sont présentées s’inscrivent bien évidemment dans le courant de l’art moderne. À part quelques clichés qui peuvent choquer (encore que) cette « première » est un tour d’horizon d’un avant-gardiste qui savait se vendre... dans la controverse.



Des corps, du noir et blanc, et du cuir



Ayant manifestement suivi le travail du photographe Henri Brassaï, ainsi que du sculpteur Constantin Brancusi, toutes les représentations masculines sont calibrées, aérodynamiques, avec l’infini pouvoir de séduction. Marqué par les émeutes de Stonewall (New York) Mapplethorpe se fait le héraut de la communauté homosexuelle et d’une certaine forme de sado masochisme. Avec quelques photos assez explicites à l’appui, sans toutefois entrer dans la pornographie, nous suivons son cheminement artistique et ses modèles, dont certains furent ses amants. Il ne faudrait pas réduire son travail avec ce regard, puisqu’au hasard de la visite, nous croisons les magnifiques portraits d’Andy Warhol, Isabella Rosselini, Deborah Harris (Blondie), Philip Glass et sa muse, la culturiste Lysa Lyons.



Oscillant, entre le parfois crue ou le parfois dérangeante, tout en restant esthétique, cette rétrospective est un pan important de l’histoire américaine et d’un artiste courageux.



Jusqu’au 10 janvier 2017

Pour tout savoir :

Robert Mapplethorpe : Photographies de Paul Martineau et Britt Salvesen, Musée des Beaux-Arts/5 continents.