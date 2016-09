Des policiers publient la photo de 2 toxicomanes avec un enfant de 4 ans assis à l’arrière de l’auto

Le service de police d’East Liverpool dans l’Ohio a publié sur Facebook une image montrant deux personnes intoxiquées à l’Avant d’une voiture alors qu’un enfant de 4 ans se trouvait à l’arrière du véhicule.

La publication des images-chocs provient d’une décision concertée par le service de police, la municipalité d’East Liverpool et le directeur aux affaires juridiques de la ville.

Comme le rapporte BuzzFeed News, plusieurs personnes ont condamné l'initiative de la ville d'East Liverpool sur les médias sociaux.

Au moment d’écrire ces lignes, la publication a été partagée plus de 20 000 fois.

Dans le commentaire accompagnant la photo publiée sur Facebook , la ville d’East Liverpool a expliqué son geste.

«Nous croyons qu’il est nécessaire de montrer le côté sombre de cette horrible drogue. Nous pensons que nous devons parler pour ces enfants aux prises avec cet horrible gâchis», peut-on lire au-dessus dans la publication Facebook.

«Cet enfant ne peut pas témoigner, mais nous espérons que son histoire pourra convaincre un autre consommateur à y penser deux fois avant de s’injecter cet horrible poison alors qu’il a un enfant sous sa garde.»

Les policiers d’East Liverpool ont été avisés mercredi dernier qu’un Ford Explorer errait dangereusement sur la route. Le véhicule a finalement dérapé au milieu de la route derrière un autobus scolaire s’arrêtant pour laisser sortir les enfants.

Selon ce que rapporte le policier Kevin Thompson, les propos de l’homme au volant, James Acord, étaient inintelligibles au moment de l’arrestation. Et sa tête balançait de haut en bas. Il devint inconscient par la suite.

La femme assise dans le siège du passager, Rhonda Pasek, totalement inconsciente au moment de l’arrestation, serait la mère de l’enfant se trouvant à l’arrière.

Les policiers ont trouvé entre les jambes de Rhonda Pasek un bout de papier jaune plié contenant une petite quantité d’une «substance poudreuse rose.»

Les ambulanciers sont intervenus pour administrer du narcan au couple. Le narcan(naloxone) est utilisé pour éliminer les effets des opiacés.

Quand Pasek et Acord ont repris leurs esprits, ils ont été emmenés au poste de police. Ils ont été accusés d’avoir mis en danger la vie de l’enfant.

Une accusation d’ivresse publique a aussi été portée contre eux.

L’enfant a été reconduit au Columbiana County Children’s Services, une agence s’occupant des enfants en difficulté.

Le rapport de police prétend que le garçon de 4 ans est le fils de Pasek. Toutefois, un porte-parole de la police d’East Liverpool a affirmé à BuzzFeed News qu’il s’agirait plutôt de son petit-fils.

James Acord a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et devrait subir subséquemment deux peines d’emprisonnement de 180 jours.

Le sort juridique de Pasek n’a pas encore été décidé.

Des images controversées

La publication des images du couple et de l’enfant a suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux.

La ville d’East Liverpool et les policiers ont d’ailleurs tenu à justifier leur décision dans le message Facebook accompagnant la photo.

«Nous sommes très conscients que certaines personnes peuvent être offusquées par ces images et nous en sommes sincèrement désolés. Mais il est temps que les gens ne consommant pas de drogues voient avec quoi nous devons composer sur une base quotidienne. Le poison connu sous le nom d’héroïne exerce une forte emprise sur plusieurs communautés. Et pas seulement la nôtre. La différence est que nous nous engageons à combattre ce fléau jusqu’à ce qu’il disparaisse. Et si au passage nous offensons quelques personnes, nous sommes prêts à vivre avec ça.»