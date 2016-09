Dix hôtels perturbés par une grève

Dix grands hôtels de Montréal et de Québec, dont le Bonaventure, l’hôtel Gouverneur de la Place Dupuis et le Hilton-Québec, étaient perturbés vendredi par une grève de 24 heures. Une entente est toutefois survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à l’hôtel Ritz-Carlton de Montréal.

L’entente comporte des augmentations salariales de l’ordre de 3 % durant les trois premières années, et de 4 % la quatrième. Elle inclut également des améliorations au chapitre des indemnités de vacances et de départ, qui faisaient partie des principaux points en litige.

«2015 a été une année extraordinaire et 2016 va battre tous les records. Et ce n’est pas parce que le Reine Elizabeth a été fermé quelques mois pour des rénovations, comme le prétendent les hôteliers. En 2015, l’industrie roulait à fond, et on a eu des taux d’occupation record. Il est difficile de prétendre que l’industrie n’est pas rentable.»