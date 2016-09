Dix questions gourmandes

Le mot foodie est utilisé à toutes les sauces à tort trop souvent. Dans le cas de Valérie Taillefer, on peut dire que le mot lui va comme un gant. Gourmande consommée, elle élève des canards, des poules et cultive son jardin. Elle prépare régulièrement des cadeaux délicieux pour ses proches et ses amis... C’est tout dire! À la tête de la nouvelle émission Rêvons maisons (présentée dans quelques mois à la chaîne Casa), elle occupe ses temps libres à la cuisine et y prépare des recettes avec ses filles et son amoureux. Avec humour et partage, elle a réalisé une recette que j’ai conçue pour elle, avec trois de ses ingrédients préférés.

Présente-nous ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi?

Je t’amène un thermocirculateur pour cuisson sous vide parce que cet objet incroyablement pratique a changé ma vie de cuisinière passionnée.

En fait, c’est à force de voir les chefs utiliser ce mode de cuisson et de constater à quel point la texture des produits en a été bonifiée. Je fais toutes mes cuissons sous vide maintenant. Imagine, la pieuvre n’est plus caoutchouteuse, le poulet ou la pintade est onctueuse, le lapin est tendre comme une caresse... Le bonheur, en fait! C’est bien simple, je ne peux plus m’en passer!

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi?

Pour moi, c’est obligatoirement à la maison ou au chalet, souvent au chalet, avec des amis. On cuisine ensemble ou pendant qu’ils prennent l’apéro, moi je m’active à préparer des petites bouchées et le repas. Bon vin, bonne musique et l’ingrédient obligatoire, rire à gorge déployée. Voilà pour moi, une soirée bien réussie. Rire et bien manger!

Testes-tu tes recettes avant de les servir à tes invités?

Jamais! Mes amis et mes invités sont mes meilleurs cobayes. Il m’arrive parfois de rater un truc, mais, dans l’ensemble, je ne m’en sors pas trop mal.

Raconte-nous la réalisation culinaire dont tu es la plus fière?

Un truc un peu compliqué, justement, parce qu’il y avait beaucoup d’étapes. J’étais fière de moi lorsque j’ai eu tout fini et qu’en plus c’était très bon. Macaron au foie gras et émietté de canard confit. Un délice! Il faut dire que nous élevons nos propres canards, alors avec la matière première à disponibilité, c’est plus facile.

Pour les macarons, ça prend des œufs et donc des poules, tu as aussi un poulailler?

Tu ne peux pas mieux dire, Thierry. J’ai des canards, des lapins, des moutons, des agneaux et bien sûr des poules. Je voulais avoir des poules, c’est important pour moi d’avoir les produits à la source. J’ai aussi plus de deux cents plans de courgettes, une tonne de plans de courges... Bref, faut bien que je cuisine pour passer tous ces produits-là, et mes congélateurs sont remplis de bons produits que j’ai transformés moi-même et qui sont prêts à être consommés au besoin. Pour te donner une idée, je récupère pas moins de 4380 œufs par année, avec mes douze poules! Il faut que j’en fasse des macarons... (Rires).

T’est-il déjà arrivé de servir un plat complètement raté?

Oh mon Dieu! Oui, je rate parfois mes recettes et ce n’est pas grave, car j’apprends aussi beaucoup de mes erreurs. Dernièrement, j’ai servi un quinoa à l’orange à ma mère qui n’a rien dit, puis, le lendemain, j’ai goûté à ma réalisation et je me suis rendu compte que c’était carrément immangeable. Elle m’aime vraiment ma mère!

Ta meilleure expérience culinaire à vie ?

Un truc complètement inusité et j’y retournerais juste pour ça. Un petit camion de plage qui servait des crevettes sautées avec du riz, à Hawaï. La saveur était carrément fantastique!

Ça sentait quoi chez toi dans la cuisine lorsque tu étais petite?

La sauce à spaghetti. D’ailleurs, je refais la même recette depuis toujours et mes filles adorent ça. C’est vrai qu’elle est un peu sucrée, mais c’est bien réconfortant.

As-tu un rêve gastronomique ?

Il y a un projet que je chéris et qui verra bientôt le jour. Un domaine que j’ai avec mon papa, avec un paysage à couper le souffle, une image de carte postale. C’est fabuleux! Une maison de campagne avec une immense terrasse qui pourrait recevoir mariages et réceptions d’au moins deux cents personnes. J’ai toujours cru en mes rêves et celui-là sera bientôt une réalité.

Ton livre de recettes préféré ?

Tu ne peux pas t’imaginer, mais j’ai des centaines de livres de recettes à la maison et au chalet. J’ai toujours eu la passion des livres de recettes, mais étonnamment, je dois avouer bien humblement que Google est aussi un bon compagnon lorsque vient le temps d’avoir de l’inspiration.

Ses indispensables