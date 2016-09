Désastre sur la butte

Dans un désastre du côté des lanceurs des Blue Jays, les Red Sox se sont inscrits au pointage dès la première manche, puis ont produit au moins un point pendant les trois manches suivantes. Ils ont de plus donné une autre poussée en septième manche en marquant six points. Comme si ce n’était pas assez, ils ont ajouté deux autres points en neuvième manche.

Le partant Rick Porcello (20-3) a enregistré une vingtième victoire cette saison, n’ayant cédé que deux points, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a de plus passé sept joueurs dans la mitaine.